Es stürmt weiter – Luis bringt heute Sturm, Regen und Kälte Nachdem sich Sturm Klaus am Freitag abgeschwächt hat, ist bereits der nächste im Anmarsch. Mit Luis kommt der Winter nochmals zurück.

Wolken, Sturmböen, Regen und Schnee: Am Samstag zieht die nächste Kaltfront über die Schweiz. KEYSTONE

Auf Sturmtief Klaus folgt Sturmtief Luis. Die Kaltfront mit kräftigen Niederschlägen und Sturmböen überquert die Schweiz am Samstagabend, wie Meteonews auf Twitter schreibt. Bereits am frühen Morgen wurden im Flachland teils Böen um die 50 km/h gemessen, in exponierten Lagen auch schon deutlich mehr.

Nachdem am Morgen noch mit Aufhellungen zu rechnen ist und die Temperaturen in den zweistelligen Bereich steigen, nimmt die Bewölkung am Nachmittag zu. Nebst kräftigen Niederschlägen erwartet Meteonews im Flachland Windspitzen zwischen 60 und 90 km/h, in leicht erhöhten und exponierten Lagen teils deutlich mehr. Auf den Bergen gibt es Orkanböen.

Vor Sturmtief Luis hat Sturmtief Klaus bereits in der Nacht auf Freitag orkanartige Windböen mit sich gebracht. Mittlerweile hat sich der Sturm abgeschwächt. Nach einem ruhigeren Freitag wird es nun am Samstag also erneut stürmisch.

SRF Meteo erwartet, dass Luis in den nächsten Tagen Schnee in die Schweiz bringen wird. Auf der Alpennordseite und im Wallis soll es bereits am Samstag schneien – oberhalb von 1000 Metern. Immer wieder soll es regnen, und Schnee sei am Sonntag bei maximal 6 Grad bis in tiefe Lagen möglich.

Laut Meteonews bleibt es bis in die erste Hälfte der nächsten Woche windig. Zudem kommt laut Meteorologen der Winter nochmals zurück: Die Temperaturen bewegen sich zwischen zwei und sechs Grad, morgens sei sogar wieder mit Frost zu rechnen. «Am Dienstag könnte auch im Flachland etwas Schnee fallen», sagt Roger Perret von Meteonews. «Es ist also noch zu früh, die Winterkleider wegzulegen.»

scl