9 Milliarden Euro Staatshilfe – Lufthansa-Grossaktionär Thiele will Rettungspaket zustimmen Kurz vor der Abstimmung über den Staatseinstieg bei der Lufthansa kündigt der wichtigste Anteilseigner der Fluglinie, Heinz Hermann Thiele, seine Zustimmung an.

Der geplante Staatsanteil von 20 Prozent war ihm ein Dorn im Auge, nun stimmt er trotzdem zu: Lufthansa-Grossaktionär Heinz Hermann Thiele. Foto: TASS via Getty Images

Lufthansa-Grossaktionär Heinz Hermann Thiele will dem staatlichen Rettungspaket für die Lufthansa trotz seiner Kritik am damit verbundenen Staatseinstieg zustimmen. «Ich werde für die Beschlussvorlage stimmen», erklärte der Münchener Unternehmer in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Donnerstagausgabe). Er hatte die Lufthansa und die Öffentlichkeit auf die Folter gespannt, weil er auf der ausserordentlichen Hauptversammlung (HV) am Donnerstag mit seinem Anteil von mittlerweile 15,5 Prozent den Plan zu Fall hätte bringen können. Gegenüber der FAZ hatte Thiele vergangene Woche das neun Milliarden Euro schwere Finanzpaket kritisiert, weil er gegen den geplanten Staatsanteil von 20 Prozent an der Lufthansa war und seine HV-Entscheidung offen gelassen. Der Milliardär befürchtete nach eigenen Worten, dass die Politik bei der Lufthansa eine notwendige Sanierung erschweren würde.

Jetzt erklärte er: «Es liegt im Interesse aller Lufthansa-Mitarbeiter, dass das Management zügige Verhandlungen mit den Gewerkschaften über die nötige Restrukturierung führen kann.» Solche Verhandlungen laufen gerade noch.

( reuters/step )