Giftiger Rauch über Ohio – Luftaufnahmen zeigen Ausmass der Ohio-Giftwolke Die während einer kontrollierten Verbrennung von Chemikalien entstandene Giftwolke in East Palestine, Ohio, konnte von Flugpassagieren aus grosser Höhe beobachtet werden. Simon Angelo Meier

An einen Atompilz erinnernd: Eine Drohnenaufnahme zeigt die Giftwolke über East Palestine, Ohio, die durch das Verbrennen von explosionsgefährlichem Vinylchlorid entstanden ist. Foto: RJ Bobin (Shutterstock)

Am 3. Februar entgleiste bei East Palestine im US-Bundesstaat Ohio ein mit Chemikalien beladener Güterzug. Drei Tage später wurde das giftige Vinylchlorid in mehreren Eisenbahnwagen «kontrolliert» freigesetzt, um eine Explosion zu verhindern. Drohnen- und Luftaufnahmen von Augenzeugen offenbaren die Ausmasse der dadurch entstandenen Chemiewolke.

Jared McLuhan flog am 6. Februar mit einem Linienflug von Denver nach Philadelphia, wie er gegenüber «Newsweek» berichtete, und machte am späteren Nachmittag eine Aufnahme einer seltsamen dunklen Wolkenformation. Er fertigte eine GPS-Markierung auf seinem Smartphone an und fand später heraus, dass er das Bild über East Palestine aufgenommen hatte. Zum Zeitpunkt seines Überfluges wurde hochentzündliches Vinylchlorid kontrolliert verbrannt. Bei der Verbrennung der Chemikalie entstehen die hochgiftigen Gase Chlorwasserstoff und Phosgen.

«Ich habe den dunklen Fleck einige Zeit gesehen und dachte zuerst, es sei der Schatten einer höheren Wolke», sagte McLuhan gegenüber «Newsweek». «Als das Flugzeug näher heranflog, wusste ich, dass es kein Schatten war, sondern das Ergebnis von etwas Bedeutendem, das brannte.»

Ein nicht minder spektakuläres Bild wurde von einer weiteren Passagierin eines Flugzeuges über der Unfallstelle aufgenommen. Die Giftwolke vermischt sich hier mit der Wolkendecke. Das Faktencheck-Portal «Snopes» schätzt das Bild nach einer detaillierten Recherche als echt ein, auch wenn der Urheber bis jetzt nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte.

Ein geostationärer Wettersatellit der amerikanischen Atmosphärenbehörde NOAA konnte bei einem Überflug über Ohio die Giftwolke sogar aus dem Weltall beobachten.

Besorgte Bewohner in der Region

Im US-Bundesstaat Ohio wachsen die Sorgen der Anwohner vor gesundheitlichen Folgen. Der Direktor der US-Umweltbehörde EPA versuchte, die Menschen bei einem Besuch vor Ort zu beruhigen. Man unterstütze die örtlichen Behörden bei der Ermittlung der Auswirkungen des Unfalls und stelle sicher, dass es keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung gebe, sagte Michael Regan. Man teste sowohl das Wasser wie auch die Luft regelmässig auf gefährliche Schadstoffe. «Dieser Vorfall hat diese Gemeinde verständlicherweise in ihren Grundfesten erschüttert.»

Seit dem Unfall beklagen sich die Anwohnerinnen und Anwohner über gesundheitliche Probleme – darunter Kopfschmerzen, gereizte Augen und Ausschlag. Sie werfen den Behörden unvollständige Informationspolitik vor und fühlen sich im Stich gelassen. Auch die Eisenbahngesellschaft Norfolk Southern steht in der Kritik, einer Versammlung mit Anwohnern blieb sie fern.

EPA-Direktor Regan betonte, dass bei der Untersuchung von 480 Häusern keine Spuren von Chemikalien wie Vinylchlorid oder Chlorwasserstoff entdeckt worden seien. «Die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität», betonte auch die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre. Die örtlichen Behörden fürchten nun, dass Regen Schadstoffe in örtliche Bäche und Flüssen spülen könnte. Gleichzeitig versuchte die Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates, die Anwohner zu besänftigen. Es könnten zwar Gerüche wahrgenommen werden. Das liege aber daran, dass einige der freigesetzten Schadstoffe eine niedrige Geruchsschwelle hätten. Diese Schadstoffe könnten also in einer Konzentration gerochen werden, die weit unter dem als gefährlich geltenden Wert liege.

Mehr zum Thema Chemieunfall in den USA Verunsicherung in der Region nach verheerender Entgleisung in Ohio

Simon Angelo Meier ist seit 2023 Praktikant am Newsdesk von Tamedia. Zuvor arbeitete er als Bildredaktor bei Keystone-SDA. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.