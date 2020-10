Neubauprojekt im Wankdorf – Losinger Marazzi plant Büros im Autobahndreieck Statt einer Lagerhalle soll an der Autobahn in Berns Norden künftig ein sechsstöckiges Holzgebäude stehen. Adrian Hopf-Sulc

Für das neue Gebäude – hier eine Visualisierung – werden sowohl Investoren als auch Mieter gesucht. Foto: zvg

In diesen Büros wird sich dereinst wohl niemand beklagen, dass sich die Fenster nicht öffnen lassen. Denn das Areal mit der Adresse Stauffacherstrasse 131 in Bern ist von allen drei Seiten von der Autobahn umgeben. Das Berner Bauunternehmen Losinger Marazzi will das Grundstück unter dem Projektnamen Bern 131 bebauen.

Heute befindet sich im Autobahndreieck im Wankdorf ein einstöckiges Lagerhaus, das vom Transportunternehmen Fiege genutzt wird. Losinger Marazzi will dort ein Bürogebäude mit dreieckigem Grundriss und sechs Stockwerken bauen. Die Gebäudestruktur soll aus Holz bestehen, und das Haus soll über ein grosses Atrium verfügen.