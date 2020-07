«Mundart»-Glosse zur Intimpflege – Lord Vulvamort Anti-Spliss, Anti-Age, Waxing und Sugaring war gestern: «Mundart»-Kolumnistin Sarah Elena Müller weiss, wohin der nächste Beauty-Trend geht – unter die Gürtellinie. Sarah Elena Müller

Uplifting Piano Start-Up-Musig, de dunkli Lord sitzt guet uusglüchtet vor eme Regal voll zartrosa Fläschli. Z’erst es bitz Firmegschicht, au wenns de Online-Shop samt analogem Beauty-Salon erst sit gester git. Er, de Lord Voldemort – dessen Name nicht genannt werden darf – het us em Handycap e Tugend, also e profitabli Idee gmacht. Wer chan sich besser id Tücke vo de wiibliche Intimzone inefühle, als en bleichxichtige Anti-Muggel-Aktivist und Extrem-Lifting-Opfer, wo uf ewig unbenannt und unxee im Schatte vo de Xellschaft es düsters Daasii fristet?