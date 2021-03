Möglicher Impfstoff-Deal – Lonza-Präsident widerspricht Berset – Politiker drängen auf Untersuchung Warum ist der Impfstoff-Deal zwischen dem Bund und Lonza gescheitert? Lonza-Präsident Albert Baehny stellt die Dinge anders dar als Bundesrat Alain Berset – und ruft damit die Politik auf den Plan. Isabel Strassheim , Christoph Lenz

«Mein Angebot war: Wollen wir dies zusammen ansehen?»: Lonza-Präsident Albert Baehny wollte dem Bund bei der Impfstoffbeschaffung helfen. Foto: Yvon Baumann

Zwei Wochen lang hat er geschwiegen. Doch nun redet Lonza-Präsident Albert Baehny erstmals über den im letzten Frühling gescheiterten Impfstoff-Deal zwischen seinem Konzern und dem Bund.

Im Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagt Baehny: Er habe an einer einstündigen Sitzung am 1. Mai 2020 mit Bundesvertretern angeregt, dass der Bund sich mit 60 Millionen Franken eine eigene Produktionslinie für Moderna-Impfstoff in Visp sichern könnte. Das sei eine «Option unter anderen denkbaren Möglichkeiten» gewesen, die er in den Raum gestellt habe, so Baehny. Er habe helfen wollen, habe dann aber nichts mehr vom Bund gehört.