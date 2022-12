Grösste Giftmüllhalde der Schweiz – Lonza droht mit Deponie in Visp ein Milliardengrab Der Schweizer Pharmakonzern hat ein riesiges Altlastenproblem. Die Rückstellungen von 285 Millionen Franken reichen nicht. Das Wallis erhält Finanzgarantien für die Sanierung. Isabel Strassheim

Das Areal der Giftmülldeponie Gamsenried – hier auf einer Aufnahme aus 2018. Die Sanierung des Standorts droht für Lonza teuer zu werden. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Lonza ist der grösste Pharma-Hersteller der Welt, der Konzern wächst massiv und investiert allein dieses Jahr rund 2 Milliarden Franken in den Ausbau seiner Produktionsanlagen. Sein grösstes Werk steht in Visp VS. Gleich dahinter liegt die Giftmülldeponie des Konzerns, sie ist die grösste der Schweiz. Und sie dürfte für die Firma zum Milliardengrab werden.