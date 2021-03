Langzeitverläufe nach Corona – Long Covid: Stigma oder Modediagnose? Neue Studien deuten darauf hin, dass jeder Dritte bis Vierte nach Monaten noch die Folgen einer Corona-Infektion spürt. Ein Teil der Ärzte ist jedoch immer noch skeptisch. Felix Straumann

Spätfolgen: Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, Angstzustände und Konzentrationsschwäche Foto: plainpicture.com

Bernhard K. (Name geändert) ist noch keine 50 Jahre alt, gesund, sportlich. Seine Covid-Erkrankung übersteht er mit nur etwas Husten rasch. Denkt er. Ein paar Tage später kann er plötzlich einem Gespräch am Computer nicht mehr folgen und muss wegen Überforderung abbrechen. Die Konzentrations- und Denkstörungen bleiben und erschweren es ihm massiv, zu arbeiten. Mit der Zeit kommen Angstzustände hinzu – etwas, das er vorher nicht kannte. «Er fürchtete, dass das so bleiben würde», erzählt sein Hausarzt, Res Kielholz aus Uster. Zum Glück bessert sich der Zustand des Patienten allmählich. Drei Monate später kann Bernhard K. wieder normal arbeiten. «Sport bereitet ihm allerdings weiterhin Probleme, wir klären noch ab, ob das Herz geschädigt ist.»