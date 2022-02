Wegen Ukraine-Konflikt – «Londongrad» wendet sich gegen seine Oligarchen Die britische Hauptstadt galt lange Zeit als sicherer Hafen für russische Oligarchen – und deren Milliarden. Doch jetzt schafft London die «goldenen Visa» für ausländische Investoren ab. Alexander Mühlauer aus London

Bekannt als kunstsinniger Medienunternehmer und Philanthrop: Der russische Oligarch Evgeny Lebedev (links) redet mit Boris Johnson in London. Foto: Ian West (PA Images via Getty Images)

Im Hampton Court Park steht ein Haus, das niemand sehen soll. Das lilafarbene Eingangstor ist so hoch, dass selbst zwei Meter grosse Menschen schon auf Zehenspitzen stehen müssen, um darüberschauen zu können. Wer das versucht, darf sich allerdings darauf gefasst machen, dass ein Mann mit zwei schneeweissen Hunden auftaucht. Offenbar funktionieren die Überwachungskameras. Der Mann mit den beiden Hunden geht also den Kiesweg Richtung Eingangstor entlang, vorbei an den Schneeglöckchen, die den Rasen zieren. Dann bleibt er kurz stehen und sagt zum Zaungast: «Lassen Sie das. Hier gibt es nichts zu sehen.»