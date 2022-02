Report der Aufsichtsbehörde – Londoner Polizei wegen Rassismus und Frauenhass angeprangert Eine Dienststelle hat rassistische, sexistische und homophobe Nachrichten ausgetauscht. Nicht nur die unabhängige Untersuchungsbehörde zeigt sich schockiert.

Einheit aufgelöst: Ein Bericht stellt gewissen Beamten in London ein miserables Zeugnis aus. Foto: Kirsty Wigglesworth (Keystone/AP/Symbolbild)

Nach dem Mord an einer jungen Frau durch einen Polizisten hat eine unabhängige Untersuchungsbehörde auf vielfältige Weise «schockierendes» Verhalten von Polizeibeamten einer Londoner Dienststelle angeprangert. Über Whatsapp und Facebook tauschten die Polizisten im untersuchten Zeitraum von 2016 und 2018 rassistische, sexistische und homophobe Nachrichten aus, wie die Aufsichtsbehörde in ihrem am Dienstag vorgestellten Bericht darlegte. Die betroffene Dienststelle wurden inzwischen aufgelöst.

Bei den Nachforschungen fanden die Ermittler zum Beispiel Textnachrichten wie «Ich würde dich gerne vergewaltigen». Bei einer anderen Gelegenheit teilte ein Polizist mit, dass er seine Frau schlage, weil «sie dich dann mehr lieben». Ein Polizeibeamter prahlte wiederholt damit, Sex mit einer Prostituierten zu haben, die er während der Arbeit kennengelernt hatte.

In den Nachrichten wurden dem Bericht zufolge ausserdem homophobe und rassistische Ausdrücke verwendet, darunter Verweise auf afrikanische Kinder und das Konzentrationslager Auschwitz. Es habe auch Verweise auf sogenannte muslimische «Fanatiker» und die Verwendung beleidigender Begriffe für behinderte Menschen gegeben.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sagte, er sei von dem Verhalten der Polizisten «vollkommen angewidert». Er halte es für richtig, dass die Einheit aufgelöst wurde und dass die betroffenen Polizisten entlassen oder mit Disziplinarstrafen belegt worden seien, wenn sie nicht den Dienst quittiert hätten.

Wer sich sexistisch, rassistisch, frauenfeindlich, islamfeindlich oder antisemitisch verhalte, wer durch Mobbing oder Belästigung auffalle, habe es nicht verdient, die Uniform der Londoner Polizei zu tragen, fügte Khan hinzu.

14 Beamte unter die Lupe genommen

Die Untersuchung erstreckte sich auf 14 Polizisten, von denen zwei wegen schweren Fehlverhaltens auffällig geworden waren. Von ihnen wurde einer entlassen, der andere kündigte. Fehlverhalten wurde auch zwei weiteren Polizisten nachgewiesen.

Londons Polizei steht seit Monaten massiv in der Kritik, weil Beamte in Straftaten verwickelt waren. Unter anderem wurde ein Polizist im vergangenen März für die Entführung, Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt – er hatte seinen Polizeiausweis benutzt, um ihre Festnahme vorzutäuschen und sie zu verschleppen.

AFP/fal

