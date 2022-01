Noch mehr Ungemach für Premier Johnson – Londoner Polizei leitet Ermittlungen zu Downing-Street-Partys ein Eine Reihe von Festivitäten an der Londoner Downing Street wird von der Polizei untersucht. Das verschärft die Krise von Boris Johnsons Regierung. UPDATE FOLGT

Die Partys am britischen Regierungssitz in London haben auch ein juristisches Nachspiel. Foto: Andy Rain (Keystone/21. Januar 2022)

Die Londoner Polizei hat offizielle Ermittlungen wegen Partys am britischen Regierungssitz während des Corona-Lockdowns eingeleitet. Die Polizei ermittele zu «einer Reihe von Veranstaltungen» in der Downing Street und im Regierungsviertel, sagte Polizeichefin Cressida Dick am Dienstag. Dabei gehe es um «mögliche Verstösse gegen die Corona-Regeln».

(Update folgt)

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.