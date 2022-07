Tagestipp: Fat Dog – London in Düdingen Auf Tournee sein, ohne irgendwelche Internetpräsenz zu haben? Die Band Fat Dog wagt das Experiment. Martina Hunziker

Fat Dog scheinen Überraschungen zu mögen. Einzig ein Mitschnitt des Konzerts in der Windmill in London lässt ihre Musik erahnen. Foto: zvg

Wer wissen will, wie die Londoner Band Fat Dog klingt, dem bleibt nichts anderes übrig, als sie live im Konzert zu hören. Ausser eines Konzertmitschnitts auf Youtube findet sich zu dieser Gruppe im Internet nämlich – nichts. Das Video verrät zumindest der Spur nach, was zu erwarten sein wird: viel Stromgitarre und laute Stimme, viel Stroboskop und exzentrische Outfits. Zwei weitere Hörentdeckungen am «Crossover»-Konzertabend, wie ihn die Veranstalter im Bad Bonn nur widerwillig nennen, sind ausserdem die beiden Freiburger Newcomer Kris Mess und MinReCuliao. Elektronische Musik, von poppig bis hin zu ambient. Ohren auf für Neues! (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft studiert, interessiert sich aber für vieles mehr als nur für klassische Musik. Mehr Infos

