Einschränkungen im Bahnverkehr – Lokomotive in Flammen – Bahnhof Altstetten teilweise wieder befahrbar Eine Lok ist im Bahnhof Altstetten in Brand geraten. Es kommt zu weitreichenden Störungen im Zugverkehr. UPDATE FOLGT

Feuer und Rauch: Eine Lokomotive hat im Zürcher Bahnhof Altstetten gebrannt. Foto: Leserreporter 20 Minuten

Ein Brand einer Lokomotive im Bahnhof Zürich-Altstetten hat am späten Donnerstagnachmittag den Bahnverkehr erheblich gestört. Es ist laut SBB mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Auch Fernverkehrsverbindungen sind betroffen. Der Brand an der Lokomotive ist inzwischen gelöscht worden.

Gegenüber dieser Zeitung erklärte die SBB-Medienstelle, dass die Gleise 5,6 und 7 wieder befahren werden können. Es brauche aber noch etwas Zeit, um den Betrieb hochzufahren.

Der Bahnverkehr in Zürich-Altstetten wurde um 17.30 Uhr am Donnerstag unterbrochen, wie die SBB mitteilten. Aus noch unbekannten Gründen sei um 17 Uhr die Lok einer S-Bahn (wohl die S14, Anm. d. Red.) in Brand geraten.

Nachdem zunächst nur zwei Gleise gesperrt worden seien, habe man später die Fahrleitungen des ganzen Bahnhofs ausschalten müssen, heisst es weiter. Die Löscharbeiten sind kurz vor 18 Uhr noch in vollem Gang gewesen. Die Dauer der Störung ist unbekannt. Der Grund für den Brand ist noch nicht eruiert worden. Von der Störung betroffen waren unter anderem auch die Fernverkehrsverbindungen zwischen Zürich und Basel sowie zwischen Zürich und Bern. (Informationen unter: www.sbb.ch/railinfo).

Vom Brand ist niemand verletzt worden, zwei Personen wurden vorsorglich medizinisch untersucht, es wurden aber keine gesundheitlichen Schäden festgestellt.

Im Zürcher HB müssen sich die Passagiere, die nach Bern oder Basel fahren wollen, in Geduld üben. Foto: Leserreporter «Tages-Anzeiger»

Der Brand brach offenbar im Triebwagen aus, weshalb ist noch unklar. Der Alarm ging um 17 Uhr ein. Die Feuerwehr setzte nach ihrer Ankunft Schaum ein, um den Brand an der Lok zu löschen. Auch Atemschutzgeräte waren vor Ort, wurden aber nicht gebraucht. Schwarzer Rauch war weitherum zu sehen, weil Flammen aus dem Dach der Lokomotive stiegen. Weil das Trafoöl brannte, brauchte die Feuerwehr eine ganze Weile, um das Feuer in den Griff zu bekommen.

Die Feuerwehr bei der Löschung des Brandes im Bahnhof Altstetten. Foto: Jonathan Labusch (6. Juli 2023)

Ein Passagier hat die Löscharbeiten aus der Ferne verfolgt. Video: Tamedia

