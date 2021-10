Geldblog: Alternative Anlagen – Lohnt es sich, meine Weinsammlung zu verkaufen? Wer über Jahre hinweg systematisch Top-Weine kauft und diese sammelt, kann damit ein Vermögen machen – allerdings läuft man Gefahr, dass man den späteren Kapitalgewinn versteuern muss. Martin Spieler

Solide Geldanlage: Wer über Jahre hinweg Spitzenweine sammelt und professionell lagert, kann eine beeindruckende Wertsteigerung erzielen. Foto: Getty Images

Seit 1958 befasse ich mich hobbymässig mit Wein und habe 1973 Mouton-Rothschild entdeckt. Inzwischen haben sich alle Jahrgänge von Mouton mit allen Einzelheiten und Künstleretiketten, mindestens zwei Flaschen pro Jahrgang in 0,75 dl und 1,5 L und grösseren Formaten angesammelt. In der Steuererklärung habe ich diese mit 520’000 Franken aufgeführt. Altersmässig will ich diese Sammlung gelegentlich einem Sammler verkaufen, welcher verspricht die Sammlung für seine Kinder fortzuführen. Er offeriert mir dafür 980’000 Franken, was wohl dem heutigen Handelswert entspricht. Ich selber habe alles Geld in diese Sammlung gesteckt, nie Teile davon verkauft, gelegentlich aber einige Flaschen getauscht oder verschenkt. Welchen Erlös muss ich beim altershalber geplanten Verkauf dieser einzigartigen Sammlung und meinem Weinwissen dem Steueramt deklarieren? Leserfrage von M.W.