Ende der Intensivbauphase – Lötschberg-Autozüge verkehren ab Montag wieder alle 30 Minuten Am Wochenende endet die siebenwöchige Intensivbauphase im Lötschberg-Scheiteltunnel. Ab Montag verkehren die Autozüge wieder im Halbstundentakt.

Die Bauarbeiten im Lötschberg-Scheiteltunnel haben im Sommer 2018 begonnen und dauern noch bis Ende 2024 an. Foto: zvg BLS

Während sieben Wochen fuhren die Autoverladezüge zwischen Kandersteg und Goppenstein nur jede Stunde. Grund dafür waren intensive Bauarbeiten im Lötschberg-Scheiteltunnel.

Am kommenden Wochenende endet diese Intensivbauphase. Die Züge verkehren ab dem kommenden Montag, 25. Juli, wieder im Halbstundentakt. An Wochenenden verkehren nach der Intensivbauphase wieder bis zu vier Züge pro Stunde. Das teilt die BLS am Mittwoch mit.

Im 14,6 Kilometer langen Lötschberg-Scheiteltunnel wird aktuell die über 40-jährige Fahrbahn erneuert. Diese Arbeiten werden seit Sommer 2018 unter laufendem Bahnbetrieb durchgeführt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024.

pd/nfe

