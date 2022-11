Kryptobörse vor Zusammenbruch – Löst das Desaster um FTX jetzt eine internationale Finanzkrise aus? Der tiefe Fall der Kryptobörse FTX wirft neue Fragen auf. Wir haben die Antworten. Jon Mettler

FTX lockte die Kundschaft mit dem Versprechen, auf einfachste Weise Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Foto: Leon Neal (Getty Images)

Wie konnte es überhaupt zum Kollaps von FTX kommen?

Anfang November 2022 gab es in US-Medien Berichte, wonach FTX Milliarden Dollar an die Firma Alameda Research weitergeleitet haben soll. Alameda ist ein Hedgefonds des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried. Das Unternehmen soll das abgezwackte Geld bei riskanten Wetten an den Finanzmärkten verspekuliert haben.