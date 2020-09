Mehr Spielwaren – Loeb kooperiert mit Franz Carl Weber Im Mutterhaus in Bern wurde die Spielwarenabteilung ausgebaut und in die Filiale in Biel zieht im Herbst der Spielwarenfachhändler Franz Carl Weber ein.

Kooperation bei den Spielwaren: In die Bieler Loeb-Filiale zieht im Herbst der Spielwarenfachhändler Franz Carl Weber ein. KEYSTONE/AP/LEFTERIS PITARAKIS

Das Berner Warenhaus Loeb setzt stärker auf Spielsachen. Im Mutterhaus in Bern wurde die Spielwarenabteilung ausgebaut und in die Filiale in Biel zieht im Herbst der Spielwarenfachhändler Franz Carl Weber ein.

Der bereits in Biel ansässige Fachhändler zieht als Mietpartner bei Loeb ein. Damit bündeln die beiden 1881 gegründeten Unternehmen auf dem Platz Biel ihre Kundenstämme, wie das Warenhaus Loeb am Dienstag mitteilte.

Zur Lösung mit Franz Carl Weber kam es unter anderem, weil sich das im Berner Mutterhaus umgesetzte Konzept für die Spielwarenabteilung aufgrund der Flächenverhältnisse und der Zweisprachigkeit nicht auf Biel übertragen liess, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

Derzeit wird eine Kooperation von Loeb und Franz Carl Weber auch für den Standort Thun geprüft. Dort befinden sich die beiden Läden in unmittelbarer Nähe.

Im Berner Mutterhaus wurde die Kinderabteilung bereits 2019 umgestaltet. Nun hat die Warenhausleitung das Angebot mit zusätzlichen Attraktionen mit Virtual-Reality-Technologien erweitert.

