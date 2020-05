Öffentlicher Raum unter Druck – Lockerungen verschärfen Kampf um städtischen Raum Das öffentliche Leben kehrt zurück, doch die Abstandsregeln erhöhen den Platzbedarf. Die Stadt bereitet sich auf einen schwierigen Sommer vor. Andres Marti , Christian Zellweger

So lenken die Stadtbehörden Berner und Bernerinnen auf der Kirchenfeldbrücke auf die richtige Seite. Foto: Alexandra Jäggi

Abstand halten braucht Platz. Das gilt umso mehr, nachdem der Bundesrat weitgehende Lockerungen des Lockdown beschlossen hat. So benötigen etwa Cafés und Restaurants – vorausgesetzt, sie halten sich an die Regeln des BAG – nun mindestens doppelt so viel Platz.