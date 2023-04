Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Locken diese Sprüche Sie in die sprachliche Falle? Wie geniesst man im Konjunktiv II? Genässe, genüsse, genösse, geniesste? Das neue Quiz spielt mit vertrauten Redewendungen und Zitaten. Viel Genuss! Alexandra Kedves

Wie gut hangeln Sie sich durch den sprachlichen Urwald – so geschickt wie dieser Berberaffe im baden-württembergischen Salem? Foto: Felix Kästle (Keystone)

Unlängst sind wir in unserem Sprachquiz anlässlich des Credit-Suisse-Debakels verschiedene sprachliche Probleme zu Geld und Co. durchgegangen. Diesmal steigen wir zwar ebenfalls mit Voten zu den umstrittenen Milliardenkrediten ein, die Politikerinnen und Politiker jüngst dazu abgegeben haben; doch der Fokus liegt in dieser Ausgabe auf geflügelten Worten und geläufigen Redensarten wie «Das kommt mir spanisch vor» (oder doch «Das kommt mir Spanisch vor»?).

Das grosse Abc: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Jargons und vieles mehr – jede Woche spielerisch abgehandelt.

Auch anhand besagter Redensarten lassen sich klassische Fragen zur Sprache stellen, von der Kommasetzung bis zu grammatischen Formen. Ausserdem haben wir auch ein paar «traditionelle» Aufgaben im Angebot. Wir wünschen Ihnen viel Spass!

