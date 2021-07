Von Adolf Hitler bis Christa Wolf – Literaturkritiker Denis Scheck irritiert mit seinem «Anti-Kanon» Der deutsche Moderator und Kritiker erkürt als Donnergott im weissen Anzug neuerdings aus seiner Sicht besonders schlechte Bücher. Und erweist damit der Literatur keinen Dienst. Cornelius Pollmer

Richter gnadenlos: Denis Scheck am Set seiner Sendung. Foto: SWR

Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Paradies, beim SWR aber haben sie noch mal eine ganz andere. Das Paradies ist demnach ein weisser Raum, in dessen Mitte der Literaturkritiker Denis Scheck erschienen ist, eingewickelt in abermals weissen Stoff, der, wer weiss, vielleicht mal von einem Leben als Gardine in einem Millionärshaus in Miami geträumt hatte, jetzt aber eines führt als Kritikeranzug im deutschen Literaturfernsehen.

Scheck jedenfalls sitzt in der Mitte und ist Gott. Gott nicht im Sinne eines lässigen Bescheidwissers, wie, sagen wir, Morgan Freeman in «Bruce Almighty». Gott mehr im Sinne eines Richters Gnadenlos. Scheck urteilt, zum Beispiel über das Buch «Mein Kampf» des bekannten Autors und Massenmörders Adolf Hitler.