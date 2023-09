Literaturinstitut Biel – Die gute «Hexe» reicht nach 17 Jahren den Zauberstab weiter Sie hat rund 200 Schreibende zur Welt gebracht: Während 17 Jahren war Marie Caffari als Leiterin des Literaturinstituts in Biel eine Art Hebamme der jungen Schweizer Literatur. Alexander Sury

«Wie sie durch das Haus ging, hatte die Klasse und die Autorität einer Minerva McGonagall», sagt der Autor Flurin Jecker über Marie Caffari. Adrian Moser

Kann sich diese Frau in eine Katze mit silbernem Fell verwandeln? Marie Caffari kommt an diesem Spätsommertag die Holztreppe der neobarocken Villa Rockhall hinunter. Doch, der geschmeidige Gang dieser ebenso zierlichen wie energischen Frau hat durchaus etwas Katzenhaftes. Ganz allein ist sie im Haus mit den Stuckdecken und den Jugendstilmalereien, noch sind Sommerferien. Ihre 17-jährige Amtszeit als Leiterin des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel neigt sich dem Ende zu. Anfang September wird ihre Nachfolgerin Leonie Achtnich übernehmen.