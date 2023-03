Tagestipp: Bern liest ein Buch – Literatur im Tram, beim Coiffeur oder in der Kirche Mitlesen und mitreden: Am Literaturfestival «Bern liest ein Buch» geht es um Fatma Aydemirs «Dschinns» – einen deutsch-türkischen Familienroman voller Geheimnisse. Regula Fuchs

Die Berliner Autorin und Journalistin Fatma Aydemir kommt nach Bern. Foto: Wikipedia

Am Festival «Bern liest ein Buch» steht Fatma Aydemirs Roman «Dschinns» im Mittelpunkt. Darin geht es um Hüseyin und Emine, die aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert sind, und ihre drei Kinder. Und es geht um Familiengeheimnisse, die nach dem Tod des Vaters ans Licht kommen. Über «Dschinns» kann diese Woche in der Pauluskirche, der Dampfzentrale oder dem Coiffeursalon Oops diskutiert werden, Theaterstudierende lesen im Tram vor, es gibt Hörstationen in Bibliotheken und ein Erzählcafé. Am Wochenende wird die Berliner Autorin in Bern erwartet, unter anderem zu einem Wohnzimmergespräch und einem Galaabend. (reg)

