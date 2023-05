Tagestipp: Autormat – Literatur aus dem Billettautomaten Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Ticketautomat – was er für 50 Rappen ausspuckt, ist aber viel mehr als eine einfache Fahrt. Martina Hunziker

Am «Autormat» gibts keine Einzel- oder Mehrfahrtenkarten. Dafür literarische Kleinode. Foto: PD

Was ein Ticketautomat normalerweise ausspuckt, steckt man achtlos ins Portemonnaie oder in die Jackentasche, um es wenig später dann direkt zu entsorgen. Die Zettelchen, die der «Autormat» ausgibt – und das «r» ist kein Schreibfehler –, lohnen hingegen einen genaueren Blick. Diesen Sommer findet man ihn im Quartier Bern West. Für 50 Rappen druckt der umprogrammierte Automat, lanciert vom Verein Buchowski, ein kleines Stück Literatur aus. Geschrieben von bekannten Autorinnen und Autoren, von Jugendlichen aus drei verschiedenen Schulhäusern in Bern West und von anderen Menschen aus Bümpliz und Bethlehem. Gültig für: immer. (mar)

