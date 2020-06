Re-Start in Spanien – Lionel Messi bereitet sich auf «merkwürdige» Spiele vor Ab Donnerstagabend rollt auch in Spanien der Ball wieder. Aber der Re-Start wird speziell werden, sagt einer, der es wissen muss.

Am Donnerstagabend nimmt die spanische Liga ihren Spielbetrieb wieder auf. Lionel Messi erwartet eine «merkwürdig» Erfahrung. Miguel Ruiz / FC Barcelona via AP Auf den Platz dürfen neben den Spielern nur fünf Mitglieder des Schiedsrichterteams, vier Balljungen, zwei Sicherheitsleute, zwei Stadion-Angestellte und sechs Sanitäter des Roten Kreuzes. Auch die Anzahl der Vereinsangestellten und die der Journalisten, die ins Stadion dürfen, ist stark begrenzt. Getty Images In der ersten Partie am Donnerstagabend (ab 22 Uhr) kommt es gleich zum Stadt-Derby in Sevilla. Der FC trifft auf Rivale Betis. Fans dürfen in La Liga, gleich wie in der Bundesliga oder Super League, nicht ins Stadion. Auch in Spanien lautet die Devise: Geisterspiele. Raul Caro/KEYSTONE 1 / 3

Eine Empfehlung hat Lionel Messi vor dem Neustart der spanischen Fussball-Liga für seine Kollegen. Jeder Spieler solle sich seelisch auf die Geisterspiele vorbereiten. Der Stürmerstar vom FC Barcelona ist sich sicher, dass die Partien in den leeren Stadien sehr «merkwürdig» werden. Aber nach fast dreimonatiger Zwangspause freuen sich Spieler und Fans auf die Rückkehr – beim Fussball in Corona-Zeiten wird vieles jedoch anders sein als früher. Am schwersten wiegt die Abwesenheit der Zuschauer.

Aber auch in den kleinen Dingen wird es harsche Beschränkungen geben. Erst kurz vor dem ersten Spiel am Donnerstagabend – dem andalusischen Derby zwischen Betis und dem FC Sevilla – erhielten die Clubs am Mittwoch eine 35-seitige Liste mit Sicherheitsmassnahmen gegen eine Corona-Ansteckung. Darin legte La Liga fest, was vor, bei und nach den Spielen der ersten und zweiten Liga erlaubt ist und was nicht.

Den Anweisungen zufolge müssen die Clubs spätestens 48 Stunden vor einem Ligaspiel eine Liste mit den Namen aller Mitarbeiter einreichen, die im Stadion anwesend sein werden. Vereine sollten wegen den Abstandsregeln zu Auswärtsspielen in mehreren Bussen anreisen. Dabei gilt Maskenpflicht. Bei Flugreisen soll der Mindestabstand zwischen den Reisenden zwei Meter betragen. Bei Heimspielen werden die Spieler dringend aufgefordert, möglichst einzeln in ihren eigenen Autos anzureisen.

Trikotwechsel in der Halbzeit

Die Stadien werden in drei Zonen unterteilt, insgesamt sollen in ihnen möglichst nie mehr als 240 Menschen zugleich sein. Neben den Spielern dürfen nur fünf Mitglieder des Schiedsrichterteams, vier Balljungen, zwei Sicherheitsleute, zwei Stadion-Angestellte und sechs Sanitäter des Roten Kreuzes auf dem Platz sein.

Beim Verhalten der Spieler während der Begegnung, etwa beim Jubel und bei Umarmungen oder bei Ärger und beim Spucken, appelliert die Liga an die Vernunft. Ein Handschlag ist überall verboten. Schulterklopfen oder auch mehr nach einem Tor soll jedoch nicht sanktioniert werden. Wer sich einem Referee bei einem Disput zu sehr nähert, muss aber mit Konsequenzen rechnen. Zur Halbzeit müssen sich die Spieler vor dem Gang in die Kabine die Hände desinfizieren. Zudem muss ein komplett neues Trikot angezogen werden.

Applaus fürs Gesundheitswesen

Applaus wird es aber geben, doch nicht für Spielerleistungen, sondern immer 30 Sekunden lang in der 20. Minute eines Spiels für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und anderer systemrelevanter Berufe, die während der monatelangen Corona-Krise in Spanien mit mehr als 27’000 Toten täglich ihr Leben riskierten.

Pressekonferenzen sollen per Videokonferenz stattfinden. Die zunächst geplante extreme Beschränkung von Journalisten wurde gelockert: 14 Fotografen, sechs Mitglieder der schreibenden Presse, fünf Radioreporter und vier Mitarbeiter auch von Fernsehsendern, die keine eigenen Übertragungsrechte halten, dürfen dabei sein.

Infektionsketten erkennen per «Videobeweis»

Sollte ein Spieler positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet werden, muss er sich sofort in häusliche Isolation begeben. Durch die Analyse von Videoaufnahmen sollen auch alle Spieler identifiziert werden, die mit ihm länger als fünf Minuten Kontakt hatten. Auch sie müssen sich dann testen lassen.

Der FC Barcelona mit Superstar Messi liegt elf Spieltage vor Saisonende zwei Punkte vor Real Madrid. Die Katalanen treten am Samstag beim Tabellen-18. aus Mallorca an. Rekordmeister Madrid spielt am Sonntag gegen Eibar.

( dpa )