Berns «Revolutionäre Jugend» gibt auf – Linksgruppierung stolpert über Machoverhalten Die Revolutionäre Jugendgruppe Bern hat sich aufgelöst. Aktivistinnen werfen ihr Sexismus und Übergriffe vor. Dario Greco



Das Erdogan-Plakat der Revolutionären Jugendgruppe sorgte 2017 für Schlagzeilen. Bild: Peter Klaunzer (Keystone)

Bern ist um eine politische Gruppierung ärmer: Anfang diese Woche gab die Revolutionäre Jugendgruppe Bern (RJG) ihre Auflösung bekannt. Bei der RJG handelte es sich um einen kaum greifbaren Verbund einiger junger Personen aus der linksextremen Szene. Die Gruppe sorgte in den letzten Jahren mehrfach für Aufsehen, etwa als Organisatorin von Anti-WEF-Demonstrationen und antifaschistischen Abendspaziergängen, zudem war sie an den «Tanz dich frei»-Umzügen beteiligt.

2017 hatte die RJG gar international für Schlagzeilen gesorgt, als sie an einer friedlichen Demonstration für «Freiheit und Menschenrechte» in der Türkei gegen den türkischen Machthaber Erdogan in Aktion trat. «Kill Erdogan – with his own weapons» stand auf einem Transparent. Die Aktion hatte mehrere Strafverfahren zur Folge – es ermittelte sowohl die Schweizer Justiz als auch jene der Türkei –, und der RJG war der Zorn der Demo-Organisatorin SP sicher.