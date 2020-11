Stadtberner Wahlkampf – Linkes Wunschdenken auf dem Wahlflyer Rot-Grün-Mitte brüstet sich auf seinem Wahlflyer damit, dass die Berufsmeisterschaften Swiss Skills von jetzt an «immer in Bern» stattfinden werden. Doch das ist keineswegs sicher. Sophie Reinhardt

Über tausend Berufs­talente kämpften an den Swiss Skills 2014 und 2018 in Bern um einen Podestplatz. Foto: VQH (Archiv)

Am 29. November wählt die Stadt Bern eine neue Regierung und ein neues Parlament. Wegen der Corona-Krise können kaum noch Anlässe durchgeführt werden, die Parteien setzen deshalb mehr denn je auch auf Flyer. In den letzten Tagen schickte das Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM) an rund 85’000 Stadtberner Haushalte einen Prospekt mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen. Dieser gibt zu reden, weil es das Bündnis darin angeblich mit den Fakten nicht ganz genau nimmt und sich mit fremden Federn schmückt.

Wie einem «Bund»-Leserbriefschreiber auffiel, brüstet sich das RGM-Bündnis unter dem Stichwort «Wirtschaftspolitik» mit der Durchführung der Berufsmeisterschaften Swiss Skills in Bern im Jahr 2018. Weiter heisst es im Flyer, dass die «Berufsmeisterschaften von jetzt an immer in Bern stattfinden».