Rote Zahlen in Corona-Krise – Linke Sparpakete, bürgerliche Schulden Sowohl Stadt wie Kanton Bern sind mit hohen Defiziten konfrontiert. Ihre Lösungswege unterscheiden sich. Warum? Ein Experte nimmt die Rezepte unter die Lupe. Simon Wälti

Der städtische Finanzdirektor Michael Aebersold und die kantonale Finanzdirektorin Beatrice Simon. Foto: Beat Mathys / Franzsika Rothenbühler

Die Corona-Krise bringt die öffentlichen Finanzen auf allen Stufen aus dem Lot: bei Bund, Kantonen und Gemeinden. Betrachtet man das Vorgehen von Kanton und Stadt Bern, so kann man sich wundern. Der rot-grüne Gemeinderat der Stadt Bern schnürt ein Sparpaket von 23,5 Millionen Franken, um die Defizite zu begrenzen. Der bürgerliche Regierungsrat dagegen häuft Schulden in der Höhe von mehreren Hundert Millionen an. Dabei soll teilweise sogar die Schuldenbremse ausser Kraft gesetzt werden.