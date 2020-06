Keine Mietzinslösung – Linke erhöht Druck auf Berner Regierungsrat Seit Monaten streitet das Bundesparlament über die Gewerbemieten. Wenn es erneut zu keiner Einigung kommt, sollen die Kantone den Lead übernehmen.

Auch die Berner Geschäfte in der Altstadt mussten aufgrund des Coronavirus schliessen. Die Frage nach einer Mietzinsreduktion bleibt. (Archivfoto) Foto: Manuel Zingg

Berns Gewerbe wartet immer noch auf einen Entscheid aus der Politik, wie Läden bei den Mieten entlastet werden können. Nun wird im Kantonsparlament der Druck auf eine baldige Lösung erhöht. In einem Vorstoss verlangen Grüne und Juso vom Regierungsrat, sich «im Rahmen seiner Möglichkeiten engagiert für eine Lösung auf Bundesebene einzusetzen».

Falls eine solche erneut scheitern sollte, wird gefordert, auf kantonaler Ebene eine Einigung zu finden. Dazu sollen betroffene Verbände und Städte einbezogen werden. Zudem wird im Vorstoss Kritik an den bisherigen Bemühungen der Regierung laut. Denn in anderen Kantonen konnten die Behörden mit Mietenden und Vermietenden bereits Lösungen finden. «Es ist bedauerlich, dass im Kanton Bern in dieser wichtigen Angelegenheit kein Dialog möglich war», heisst es im Vorstoss.

Andere Kantone sind weiter

Eine ganze Reihe Kantone entwickelten eigene Systeme, wie dem Gewerbe bei der Miete geholfen werden kann. So zum Beispiel Freiburg. Die dortige Lösung sieht vor, dass die Mietkosten über drei Monate zu je einem Drittel von Kanton, Vermietenden und Mietenden getragen werden. Die Stadt Biel entwarf bereits einen Lösungsentwurf zuhanden der Kantonsregierung. Dieser wurde zusammen mit den betroffenen Verbänden erarbeitet. Die Regierung ging jedoch nicht darauf ein.

Eine nationale Einigung soll in der jetzigen Session des Bundesparlaments fallen. National- und Ständerat schlagen vor, dass Mietende 40 Prozent zahlen. 60 Prozent sollen die Vermietenden übernehmen. Dabei ist eine Mietobergrenze von 20’000 Franken vorgesehen.

( svn )