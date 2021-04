Flughafen nach der Krise – «Linienverkehr ab Bern steht nicht mehr im Fokus» Strategiewechsel beim Flughafen Bern-Belp: Das Zurückgewinnen von Linienflügen habe nach der Krise keine Priorität mehr, sagt der Präsident der Flughafenbetreiberin in einem Interview. Andreas Weidmann

Die Wolken über dem Flughafen Bern-Belp sind mit der Pandemie noch dunkler geworden. Foto: Raphael Moser (Archiv)

Wie geht es mit dem Flughafen Bern-Belp nach der Corona-Krise weiter? Einen Hinweis darauf gibt Beat Brechbühl, der Präsident der Flughafenbetreiberin Flughafen Bern AG, in einem aktuellen Interview mit der Aviatik-Plattform Aerotelegraph.

«Der regionale Linienverkehr ab Bern, der traditionell dank des Geschäftsreiseverkehrs funktioniert hat, steht aus verschiedenen Gründen nicht mehr in unserem strategischen Fokus», so Brechbühl. Der Flughafen-Präsident rechnet nicht damit, dass sich die Lage nach der Pandemie bessert: «Mich persönlich würde es überraschen, wenn die Nachfrage nach Corona und angesichts der Klimadiskussionen so stark zurückkommt, dass sich in diesem Segment eine neue Anbindung lohnen würde.» Die letzten 17 Jahre im Verwaltungsrat des Flughafens habe ihn aber «gelehrt, dass in der Regionalluftfahrt die einzige Konstante der Wandel» sei, so Brechbühl.

Bei der Präsentation der neuen Flughafen-Strategie vor zwei Jahren hatten Brechbühl und der Verwaltungsrat den Traum von Linienflügen ab Bern noch nicht aufgegeben. Man strebe «mindestens eine regelmässige Flugverbindung» an, sagte er damals, dazu sei man mit allen potenziellen Destinationen und Airlines im Gespräch.

«Sie können davon ausgehen, dass wir mit allen relevanten Anbietern gesprochen haben, bevor wir die strategische Anpassung vorgenommen haben», sagt Brechbühl dazu im Interview mit Aerotelegraph.

Der Flughafen Bern-Belp leidet wie die ganze Branche stark unter dem Einbruch der Luftfahrt während der Pandemie. Um seine Kosten zu senken, hat er seit dem Beginn der Pandemie weitere 15 Stellen abgebaut. Er zählt jetzt noch rund 38 Vollzeitstellen. Derzeit befinden sich alle Angestellten in Kurzarbeit.

