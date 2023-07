Sommerloch im Spital – Lindenhof schliesst Abteilung vorübergehend Das Berner Spital reagiert mit der Teilschliessung auf tiefere Patientenzahlen und angefallene Überstunden. Cedric Fröhlich

Temporärstellen gestrichen: Blick auf das Berner Lindenhofspital. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Knie knarzt, die Hüftpfanne schmirgelt, das Karpaltunnelsyndrom zwickt – seit Jahren führen Eingriffe gegen die Abnützungserscheinungen des Lebens die OP-Statistiken an: Im Jahr 2021 waren es mehr als 220’000. Nur ist der Sommer typischerweise nicht die Zeit, um sich eine neue Hüfte fräsen, ein Knie verpflanzen zu lassen. Viele Patientinnen und Patienten warten damit bis in die kalten Tage zu. Das führt zu saisonalen Schwankungen in der Auslastung vieler Spitäler.

Das Berner Lindenhofspital schliesst auch deswegen vorübergehend eine Abteilung, wie das Onlineportal «Bärn Today» letzte Woche berichtete. Konkret geht es um die rund 35 Betten auf der Abteilung 5a. Die Medienstelle der Lindenhofgruppe bestätigt auf Anfrage: «Wir haben sowohl chirurgische wie medizinische Betten gesperrt.»

Zunächst sollen auf der Station noch 9 Betten betrieben werden, bevor der Betrieb ab dem 28. August vollends ruht. Das Spital begründet die Schliessung explizit mit «reduziertem Bedarf und geringeren OP-Zahlen im Sommer». Zeitlich befristete Schliessungen wie diese nehme man seit Jahren vor.

Leere Betten kosten Geld

Von der Massnahme sind in erster Linie die Mitarbeitenden der Station betroffen, die sich insgesamt rund 42 Vollzeitstellen teilen. Der Grossteil von ihnen kommt bis im Herbst auf anderen Abteilungen zum Einsatz. Die Spitalgruppe schreibt überdies von einer Möglichkeit fürs Personal, «zusätzliche Erholungszeit in den Sommermonaten zu beziehen und entstandene Überstunden abzubauen».

Die Massnahme dürfte indes auch dem Kostendruck geschuldet sein. Denn das Lindenhofspital streicht 12 Vollzeitstellen von temporären Mitarbeitenden der Abteilung.

Wie viel Geld die Lindenhofgruppe mit der Schliessung der 5a einspart, gibt sie nicht bekannt. Sie schreibt dazu nur: «Es macht wenig Sinn, wertvolles Personal vorzuhalten, wenn kein Bedarf besteht.»

Balanceakt an den Spitälern

Manuela Kocher Hirt, Präsidentin der Berner Sektion des Berufsverbands für Pflegefachpersonen (SBK), spricht von einer «Hüst-und-hott-Aktion». «In der Pflege fehlte es überall an Personal, und lange Zeit war man froh um die Temporären – dann kommt eine Sommerdelle, und das Pendel schwenkt um.» Generell brauche das Personal mehr Planungssicherheit, es müsse besser einbezogen werden.

Dass Spitäler an ihren Kapazitäten schrauben, ist nicht unüblich. Auch die Insel-Gruppe schreibt von «saisonalen Schwankungen» und teilt weiter mit: «Die Anzahl der betriebenen Betten wird mehrmals täglich evaluiert und entsprechend angepasst.» Stationen würden indes keine geschlossen.

Die Berner Hirslanden-Spitäler verzeichnen zwischen Juli und August rund 15 Prozent weniger stationäre Eintritte, wie deren Sprecherin mitteilt. Auch an Salem, Beau-Site und Permanence werden die Kapazitäten laufend überwacht und angepasst. Es könne zu Abteilungsschliessungen kommen, wenn dies aus Belegungs- und Personalsicht Sinn ergebe.

Die Abteilung 5a am Lindenhofspital soll Mitte Oktober wieder in Betrieb genommen werden.

