Gastrokritik La Boulotte, Bern – Liebesbrief an ein Mittagsmenü Die Testesserin ist bereit, ihr Geheimnis zu lüften, wo es ihrer Meinung nach das allerbeste Roastbeef der Bundesstadt gibt. Sophie Reinhardt

Einfach nur fein – das Roastbeef aus der Metzgerei mit Salat und Tartarsauce. Foto: sie

Dienstags kann sich die Testesserin kaum mehr zum Essen am Mittag verabreden, denn dann ist Roastbeef-Tag in der Metzgerei La Boulotte am Breitenrainplatz. Seit der Pandemie (wir schreiben die «Bund»-Artikel grossmehrheitlich noch immer von zu Hause aus) erspart sich die Autorin das Kochen am Dienstagmittag meist und besucht die Metzgerei im Quartier.

La Boulotte bietet unter der Woche je ein Mittagmenü zum Mitnehmen an. Besonders das Roastbeef, das es jeweils am Dienstag mit Salat und Brot (16 Fr.) gibt, ist so gut, dass die Testesserin seit Monaten nicht mehr darauf verzichtet. Die Autorin hat auch Vergleiche herangezogen; aber nein, es kam bisher kein Roastbeef in der Bundesstadt an jenes heran. Das hat auch damit zu tun, dass der zum Roastbeef gereichte Salat (der von Woche zu Woche etwas variiert) einfach erstklassig ist, genauso das Brot. Ausgerechnet in dieser Metzgerei gilt eben nicht der einprägsame Werbeslogan der Branchenorganisation der Fleischwirtschaft «Alles andere ist Beilage».