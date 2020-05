Brief von Max Küng – Lieber Viktor Giacobbo Ohne Musik wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Deshalb bin ich ihr einiges schuldig. Meinung Max Küng (Das Magazin)

Auch er hat das Ohr am Puls der Zeit: Der Autor, Kabarettist, Moderator und Schauspieler Viktor Giacobbo. Foto: Urs Jaudas

In einem Podcast* habe ich gehört, dass Sie sich – trotz vorgeschrittenen Alters – noch immer um Musik kümmern. Und zwar geht es Ihnen nicht bloss um das Bewahren der Musik Ihrer Vergangenheit, das Horten, Hüten und Abstauben Ihrer Plattensammlung aus fernen Jahren, sondern um den Pop / Rock / Whatever, der gerade entstanden ist – oder noch entsteht. Sie finden es wichtig, diesbezüglich das Ohr am – wie man so schön sagt – Puls der Zeit zu haben. Als ich dies vernahm, musste ich lächeln, denn: Ich gehe da mit Ihnen voll d’accord.