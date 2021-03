Die Pandemiesituation ist unklar; wie sieht die Lage für Menschen aus, die nun ins Berufsleben starten?

Vielen, die jetzt eine Lehrstelle suchen oder gerade ihr Studium abgeschlossen haben, fällt der Berufseinstieg extrem schwer. Manche machen weiter mit Masterstudiengängen, andere suchen Praktika – was auch nicht einfach ist zurzeit. Sogar langfristig bedeutet der Start in der Krise eine Schlechterstellung: Leute, die in Krisenjahren in den Beruf einsteigen, haben im Schnitt noch Jahre später niedrigere Gehälter als die, die in Boomzeiten loslegen.