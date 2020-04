Kolumne – Lieber Franco Clivio Ein Brief an den Mann, der mit einem Kuli einen Glücksbringer entworfen hat. Meinung Max Küng

Sie sind Designer, haben in Ulm studiert zu einer Zeit, als Ihr Beruf noch Entwerfer hiess. Foto: Lamy

Eine jede und ein jeder, die oder der von Berufs wegen schreibt, kennt Momente, in denen die Arbeit schwerer fällt als an anderen Tagen. Und alle haben wohl eigene Strategien, mit diesem Problem umzu­gehen. Wird mir die Zeit zäh, bleibt das weisse Blatt Papier blank, der Bildschirm bleich, dann gehe ich in die Papeterie. Das ist zurzeit schwierig, ich weiss, ich vermisse sie bereits, aber notfalls ginge auch online. Nun, in der Papeterie kaufe ich was Kleines, ein Notizbuch, einen Radiergummi oder eine Ladung neuer Patronen für den Füller, damit aus dem bald wieder Gedanken schössen wie aus einem .45er Colt.