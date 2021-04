Berner Kulturstipendien und Corona – Lieber eine Grossstadt im Lockdown als das Hamsterrad zu Hause Paris auf Stand-by, New York im Krisenmodus: Corona hat auch die Reisepläne von Berner Kulturschaffenden gestört. Trotzdem sind Atelieraufenthalte möglich – mit Einschränkungen. Drei Betroffene berichten. Regula Fuchs

Während der Ausgangssperre am Abend scheint die Stadt weit weg zu sein: Sarah Elena Müller verbringt gerade ein halbes Jahr in Paris. Foto: Laura Stevens

Sarah Elena Müller ist froh, dass sie nun eine Stunde mehr hat. Kürzlich ist in Paris der Beginn der Ausgangssperre von 18 auf 19 Uhr verschoben worden. Eine Stunde mehr also, um einzukaufen und durch die Stadt zu spazieren, wo die Autorin und Musikerin derzeit wohnt. Mit einem Stipendium des Kantons Bern verbringt Müller sechs Monate in der Cité internationale des arts, einem Atelierhaus, in dem Kulturschaffende aus aller Welt temporär leben und arbeiten.

Dafür, dass gerade eine Pandemie herrsche, sei ziemlich viel Betrieb im Haus, sagt Sarah Elena Müller auf der anderen Seite des Videocalls. Auch, weil manche der Künstlerinnen und Künstler aus Übersee vorläufig hier gestrandet sind. Abends trifft man sich in den Ateliers, manchmal gibt es kleine Konzerte oder Präsentationen. Das sei zwar sehr schön, sagt Müller. «Aber es ist nicht das, was man sich unter urbanem Leben vorstellt. Es fühlt sich eher dörflich an.»