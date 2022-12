Kollision mit Auto – Liebefeld: Mofalenker schwer verletzt Am Montagabend sind in Liebefeld ein Elektromofa und ein Auto kollidiert. Der Lenker des Zweirads wurde dabei schwer verletzt.

Foto: Google Street View (Archiv)

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern fuhr der Autofahrer auf der Könizstrasse in Richtung Sportweg. Zur selben Zeit fuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Elektromofa auf dem Radstreifen in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 186 bog der Autofahrer nach links ab, wobei es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit dem Mofalenker kam. Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind im Gange, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.



PD/awb

