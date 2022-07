In eigener Sache – Liebe Leserin, lieber Leser Die neue «Bund»-Chefredaktorin zu ihrem Start und über ihre Haltung zur Publizistik. Isabelle Jacobi

Isabelle Jacobi, neue Chefredaktorin «Der Bund». Foto: Adrian Moser

Endlich ist es so weit. Ich starte als «Bund»-Chefredaktorin. Für mich ist das neue Amt mit einem recht dramatischen Kulissenwechsel verbunden. Die vergangenen fünf Jahre habe ich als SRF-Korrespondentin aus Washington berichtet. Mein Hausrat ist noch nicht angekommen, er schwimmt irgendwo auf dem weiten Ozean zwischen Baltimore und Antwerpen. Aber ich bin da, geniesse die sommerliche Aare und freue mich auf die neue berufliche Aufgabe, hier, in meiner Heimatstadt Bern.

Ich bin Vollblutjournalistin und werde mich mit allen Kräften für qualitativ hochstehenden Journalismus einsetzen, ganz in der Tradition der «Bund»-Redaktion. Ich bin mit der Zeitung aufgewachsen. Der «Bund» war das Hausblatt meiner Eltern, als Zwanzigjährige wurde ich selbst zur Abonnentin. Nach dem Gymnasium absolvierte ich ein kurzes Praktikum auf der Auslandredaktion. Später, als freischaffende Journalistin in New York, schrieb ich bisweilen für den «Kleinen Bund». Trotz des medialen Strukturwandels, der auch Bern erfasste, konnte der «Bund» sein Niveau halten. Das ist das Verdienst aller Journalistinnen und Journalisten.

Mit mir als publizistische Leiterin des «Bund» wird ein frischer Wind mit einem Hauch Übersee durch die Redaktionsräume wehen. Wir werden «Meinung & Debatte» neu aufstellen, und es kann gut sein, dass auch das eine oder andere Online-Audioformat meine Handschrift tragen wird.

Aber das fundamentale journalistische Verständnis wird sich nicht ändern: die faktenorientierte Recherche, die Weltoffenheit, der analytische Anspruch und das unvoreingenommene Interesse für Menschen und ihr Kulturschaffen. Und, last, but not least, der rege Dialog mit der geschätzten Leserschaft. Der «Bund» bleibt der «Bund».



Isabelle Jacobi

