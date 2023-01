Vormarsch der Discounter – Lidl und Aldi drängen in die Berner Quartiere Die deutschen Discounter eröffnen offensiv Filialen in der Innenstadt. Der Konkurrenzkampf von Migros und Coop mit Lidl und Aldi spitzt sich zu. Rahel Guggisberg

Neuer Lidl beim Europaplatz: Das Geschäft ist bereits ab 6 Uhr geöffnet, damit sich Pendelnde frühmorgens schon mit einem Kafi oder einem Gipfeli eindecken können. Foto: Adrian Moser

Die Präsenz in Quartieren ist für die Detailhändler mittlerweile zu einer absoluten Priorität geworden. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen kündigte im Interview mit dieser Zeitung an, fünfzig bis hundert neue Kleinfilialen eröffnen zu wollen. Er reagiert damit auch auf die Discounter Aldi und Lidl, die von der Agglomeration schrittweise in die Quartiere der Stadt Bern vordringen.

Auffallend stark ist Lidl im Westen von Bern vertreten. Im Februar 2019 eröffnete der deutsche Discounter seine Filiale im Zentrum Gäbelbach und diejenige an der Schlossstrasse. Und im letzten Oktober folgte nur 700 Meter entfernt eine weitere beim Europaplatz. In der Agglomeration Bern betreibt Lidl zudem in Ostermundigen und Kehrsatz Geschäfte.

«Viel Potenzial in Bern»

Können so nahe beieinander gelegene Läden rentieren? Ja, sagt Lidl-Sprecher Kaufmann. Die Stadt Bern habe ein grosses Potential, zudem richte sich die Schlossstrasse-Filiale gezielt an das Quartier, der Laden am Europaplatz auch an Arbeitnehmende und Studierende. Lidl ist beim Europaplatz bereits ab 6 Uhr geöffnet, damit sich laut Kaufmann frühmorgens Pendelnde schon mit einem Kafi oder einem Gipfeli eindecken können.

Dass Lidl bewusst im Westen von Bern Filialen eröffnet, weil dort Leute mit tieferem Einkommen wohnen, bestreitet Kaufmann: «Das hat nichts damit zu tun.» Lidl sei in der Schweiz auch an teuren Lagen präsent, etwa bei der Fraumünster-Post in Zürich.

Lidl und Loeb

Seit 2021 ist Lidl zudem unmittelbar in der Berner Innenstadt präsent: Lidl verkauft seit einem guten Jahr Produkte im Untergeschoss des Warenhauses Loeb. Auch diese Filiale steht exemplarisch für die Expansionsstrategie von Lidl. «Wir wollen noch näher an Kundinnen und Kunden herankommen», so Lidl-Sprecher Mathias Kaufmann. Deshalb priorisiere man Standorte in hoch frequentierten City- oder Bahnhofslagen.

Hohes Preisgefälle: Der Discounter Lidl hat sich seit 2021 im edlen Warenhaus Loeb eingemietet. Foto: Adrian Moser

Will Lidl auch in anderen Stadtberner Quartieren Fuss fassen wie in der Länggasse, dem Breitenrain, dem Kirchenfeld oder dem Mattenhof? Kaufmann sagt, sie seien ständig auf der Suche nach neuen Standorten. «Im Moment können wir aber kein konkretes Projekt nennen», sagt er. Jährlich eröffnet Lidl schweizweit zehn bis zwölf neue Filialen. Das Wachstum ist beträchtlich. Im Jahr 2009 war Lidl mit 13 Filialen in der Schweiz gestartet. Mittlerweile betreibt der Discounter schon 167 Filialen landesweit.

Aldi baut langsam aus

Auch Aldi ist auf dem Vormarsch, allerdings langsamer als Lidl: Insgesamt vier Filialen betreibt Aldi in der Stadt Bern, darunter eine am Kornhausplatz oder an der Spitalgasse – übrigens die kleinste Aldi-Filiale der Schweiz. Ausgebreitet hat sich Aldi aber auch in den Aussenquartieren und Agglomerationen, etwa in Ostermundigen, Köniz oder Münsingen.

Aldi hat bereits vier Filialen in der Innenstadt, hier das Geschäft im Monbijou. Foto: Raphael Moser

Ausbaupläne hat Aldi dagegen in der Region Thun: In der Nachbargemeinde Heimberg ist diesen Frühling eine Neueröffnung geplant. Ansonsten bestehen noch keine konkreten Pläne für weitere Filialen für die Städte Biel, Bern oder Thun. Schweizweit verfügt Aldi derzeit über 200 Filialen.

Auffallend ist, wie stark Aldi in den letzten zwei Jahren den Vorstoss in die Innenstadt forciert hat, dies nicht nur in Bern, sondern auch in Zürich an der Sihlstrasse, nur wenige Meter von der Bahnhofstrasse entfernt. In den Monaten zuvor öffneten Aldi-Läden an prominenter Lage in der Nähe des Bahnhofs Baden, beim Bahnhof Vevey und in den Altstädten von Luzern und Neuenburg.

Mehr Umsatz mit Convenience-Produkten

Vor wenigen Jahren hatten weder Aldi noch Lidl Filialen in den Innenstädten. Diese passten nicht zum erprobten Konzept der deutschen Discounter, die in der ersten Phase ihrer Expansion in der Schweiz vor allem in Landgemeinden Neubauten mit vielen Parkplätzen auf billigem, unverbautem Bauland eröffneten. Mit Verkaufsflächen von üblicherweise rund 1000 Quadratmetern mussten sie dort keine kostspielige Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen. In den Schweizer Innenstädten hingegen sind die Mieten hoch, die zur Verfügung stehenden Flächen kleiner, und Parkplätze gibt es kaum.

Welcher Logik folgt also die Expansion in die Innenstädte und Aussenquartiere? Der Vorteil der Detailhändler bei diesem Wachstum ist, dass die Kundinnen und Kunden kein Auto benötigen, um den Standort zu erreichen. Das ist in einer Stadt wie Bern, wo die Hälfte der Haushalte kein Auto besitzt, ein wichtiger Faktor.

Warum die Deutschen in die Innenstadt wollen

Johannes Bauer, Forschungsleiter am Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI), sagt: «Die Expansion der Discounter Aldi und Lidl in die Innenstädte erschliesst neue Umsatzpotenziale: Sie rücken näher an die urbane Bevölkerung und bedienen so eine Kundengruppe, die sie vorher nur bedingt erreichen konnten.» Mit der Lage der Läden in den Innenstädten erreicht die städtische Kundschaft die Discounter nun viel bequemer, zum Beispiel zu Fuss oder mit dem Velo. «Zudem können die Discounter die Bindung zu bestehenden Kundinnen und Kunden stärken. Läden an Innenstadtlagen profitieren ausserdem von hohen Frequenzen respektive Laufkundschaft.»

Mit der hohen Inflation werden Lebensmittel teurer. «Das spielt den Discountern insofern in die Karten, als die Konsumentinnen und Konsumenten in der aktuellen Wirtschaftslage preissensibler werden», so Bauer. Auch für Haushalte mit höherem Einkommen sei es kein Tabu mehr, bei Aldi oder Lidl einzukaufen.

Kann die Expansion der Discounter für Migros und Coop längerfristig zu einem Problem werden? Johannes Bauer sagt: «An der Dominanz der beiden Grossverteiler im Schweizer Lebensmittelmarkt wird sich nichts ändern.» Der Geschäftsführer beim Handelsverband Swiss, Patrick Kessler, hingegen sieht Aldi und Lidl als echte Konkurrenz für Migros und Coop. «Sie haben sich gut an die Schweiz angepasst, indem sie beispielsweise regionale Produkte im Sortiment anbieten.»

Es habe der Schweiz gutgetan, diese Konkurrenz zu haben, damit die Preise bei den Lebensmitteln unter Druck kamen. Fast jedermann gehe heute zu Lidl und Aldi. Die Frage sei indes, ob jede Zielgruppe regelmässig dort vorbeigehe. Das ist dann eine Frage der geografischen Nähe. Die Distanz zur nächsten Filiale sei ein wichtiger Faktor: «Wenn die nächste Aldi- oder Lidl-Filiale näher liegt als diejenige der Migros, kaufen sie bei Ersteren ein.» Oder anders gesagt: Der Standort der Filialen ist entscheidend.

Lidl hat in der Schweiz bereits 167 Geschäfte eröffnet. Foto: Raphael Moser

Rahel Guggisberg arbeitet bei der Wirtschaftsredaktion vom Bund und der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2008 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos

