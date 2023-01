Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Lex Reitschule»: Politische Spielchen um Videoüberwachung Ein neues Gesetz soll Gemeinden im Kanton Bern Videoüberwachung aufzwingen können. Doch die Forschung zeigt: Mehr Videoüberwachung bringt gar nicht mehr Sicherheit. Vivienne Kuster Sibylle Hartmann

Die Reitschule: Es gibt kaum einen Ort, der die Gemüter in der Berner Politik so verlässlich erhitzt. Dasselbe geschieht, wenn über Videoüberwachung im öffentlichen Raum diskutiert wird. Doch jetzt streitet man sich in Bern über die Kombination von beiden.

Anlass dafür ist ein Gesetz, das die Gemeinden im Kanton Bern zwingen kann, an sogenannten Hotspots Überwachungskameras zu installieren. Es regt sich viel Widerstand, denn die Bestimmung bringt einige Kritikpunkte mit sich.

Im Podcast «Gesprächsstoff» erklärt unser Justizreporter Michael Bucher, worum es bei dieser Gesetzesrevision geht und welche politischen Machenschaften und Spiele dahinterstecken. Und Thomas Feltes, Professor für Kriminalistik und Polizeiwissenschaft an der Ruhruniversität Bochum, erklärt, was Videoüberwachung wirklich bringt.

Podcast Gesprächsstoff Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.