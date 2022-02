Neue Regeln für Zweitwohnungen – Lex Airbnb: Zahnlos, überflüssig oder ein zu starker Eingriff? Die Einschränkungen des Airbnb-Geschäfts in der Berner Altstadt sind umstritten. Einigen Parteien gehen sie aber zu wenig weit. Christoph Hämmann

Hübsche (Ferien-)Wohnung in der Berner Altstadt: Insgesamt lassen sich auf Airbnb rund 580 Stadtberner Angebote buchen. Foto: Franziska Scheidegger

Wer am übernächsten Wochenende in der Berner Altstadt absteigen möchte, fand zehn Tage vorher auf der Airbnb-Plattform rund dreissig Angebote. Ob im «Design Apartment» mit grosser Küche und Waschturm für 265 Franken pro Nacht oder für 60 Franken in einem Zimmer eines Gastgebers, mit dem man das Badezimmer teilt: Je nach Vorstellung von Preis und Standard ist für praktisch alle Bedürfnisse etwas dabei.

Ebenfalls am Wochenende vom 13. Februar entscheidet das ansässige Stimmvolk über eine Teilrevision der städtischen Bauordnung. Weil damit die Nutzung von Zweitwohnungen in der Altstadt eingeschränkt werden soll, wird von einer «Lex Airbnb» gesprochen – einer Regel für jene Plattform, die einst zwei Bedürfnisse miteinander verband: jenes nach privater Unterbringung mit jenem, die eigene Wohnung etwa während einer Ferienabwesenheit untervermieten zu können und so das Ferienbudget aufzubessern und gleichzeitig jemanden zu haben, der die Pflanzen giesst.

Doch das private Angebot hat sich längst zum Geschäftsmodell entwickelt – und in mehreren europäischen Tourismus-Hotspots Behörden auf den Plan gerufen, die dagegen kämpfen, dass immer mehr Wohnungen teuer auf Airbnb angeboten werden. Neben dieser Verdrängung Einheimischer wäre der weitere Schaden, so die Befürchtung, eine Verödung der Innenstädte, wenn sich dort bloss noch Touristinnen und Touristen aufhalten.

Weitgehende Besitzstandsgarantie

In Bern würde die Annahme der neuen Regel bedeuten, dass Zweitwohnungen in jenen Gebäudeteilen, in denen die Bauordnung zwingend eine Wohnnutzung vorschreibt, nicht mehr gewerbsmässig vermietet werden dürfen. Gewerbsmässig heisst: Die Wohnung wird wiederholt lediglich für eine Dauer von weniger als drei Monaten vermietet – und insgesamt für mehr als 90 Nächte pro Kalenderjahr. In der Oberen Altstadt gälte diese neue Regelung für die Dachgeschosse, in der Unteren Altstadt für die Räumlichkeiten ab dem zweiten Stock.

Allerdings sieht die Vorlage eine Besitzstandswahrung für Anbieterinnen und Anbieter vor, die ihre Wohnung mindestens seit 2019 wiederholt für weniger als drei Monate und insgesamt für mehr als 90 Logiernächte vermietet haben. Wer dies innert sechs Monaten nach Inkrafttreten der Teilrevision beim Bauinspektorat nachweist, wäre vom neuen Regime nicht tangiert.

Damit geht der Schutz sogar weiter als das kantonale Baugesetz. Laut diesem besteht lediglich Besitzstandsgarantie, wenn für die wiederholte Vermietung einer Wohnung Investitionen getätigt wurden oder wenn die Wohnung nicht ohne weiteres vorschriftskonform genutzt werden könnte.

Die Wende der FDP

Das Grüne Bündnis (GB) hielt die kantonale Regelung für ausreichend und kritisierte in der Stadtratsdebatte, dass die städtische Lösung bestehende Anbieter «übermässig bevorzugt». Mit dem Antrag, die kantonale Vorgabe zu übernehmen, scheiterte das GB allerdings – hauptsächlich deshalb, weil der Gemeinderat gemahnt hatte, dass sich das Geschäft bei einer Annahme «auf unbestimmte Zeit verzögern» würde.

Auch der GB-Antrag, die Lex Airbnb auf alle Stadtteile anzuwenden, fand im Stadtrat keine Mehrheit. Zwar verzeichneten im Juni 2020, als die Stadtbehörden in Bern rund 580 Airbnb-Angebote in Bern zählten, andere Stadtteile mehr Angebote. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wohnungen ist die Altstadt aber mindestens dreimal stärker betroffen. Obwohl die neue Regelung aus Sicht des GB also ziemlich zahnlos sein dürfte, empfiehlt die Partei dennoch ein Ja.

Für die Revision stimmten auch AL, SP, GFL, Die Mitte sowie die FDP – wobei bei Letzterer die Parteibasis die Haltung der Stadtratsfraktion kippte und der Freisinn nun für ein Nein wirbt. Im Parlament hatte von der FDP bloss Simone Richner gegen das Gesetz gestimmt. Sie ist Vorstandsmitglied beim Hauseigentümerverband, der die Lex Airbnb als unnötig und als unzulässigen Eingriff in die Eigentumsfreiheit erachtet.

Schon im Parlament gegen die Vorlage waren SVP und Grünliberale. Letztere argumentieren, dass die städtische Bauordnung «dringend entschlackt» werden müsste, statt sie weiter auszubauen. Zudem versuche man damit ein Problem zu lösen, das gar nicht bestehe.

Christoph Hämmann ist Redaktor im Ressort Bern. Er arbeitet seit 2010 bei Tamedia und befasst sich schwergewichtig mit Politik, insbesondere jener in der Stadt Bern. Mehr Infos @hae_mann

