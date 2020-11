Fazit erster Lauf

Nach gut 30 Athletinnen zeichnet sich ein klares Bild ab. Wenn jemand in die Top-10 kommen will, muss sie am Steilhang überzeugen.

Das konnten von den Schweizerinnen nur Michelle Gisin und Wendy Holdener. Doch auch sie hatten Probleme und bleiben unter ihren Möglichkeiten. Denn nur ein Patzer von Katharina Liensberger aus Österreich würde die Chance aufs Podest realistisch werden lassen.

Ganz vorne ist es hauch eng. Die Comebackerin Mikaela Shiffrin liegt ganz knapp hinter Petra Vlhova. Doch da ist noch gar nichts entschieden. Der zweite Lauf verspricht Spannung pur!