Andrang nach Ehe für alle – Lesbische Paare mit Kinderwunsch: Samenbanken müssen aufstocken Seit Anfang Juli haben verheiratete lesbische Paare Zugang zu künstlichen Befruchtungen. Das Interesse ist gross. Die Wartelisten auch. Doch es stellen sich auch neue Probleme. Fabienne Riklin

Rahel wünscht sich ein Kind von einer Samenbank. Ihre Partnerin hat vor vier Jahren eine Tochter dank eines anonymen Samenspenders geboren. Foto: Stefano Schröter

Der 1. Juli hat bei Rahel den Wunsch nach einem zweiten Kind noch stärker gemacht. An diesem Tag trat die Ehe für alle in Kraft, seither haben auch verheiratete Frauenpaare den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin erhalten. Die 31-Jährige lebt seit 2016 in einer eingetragenen Partnerschaft und hat bereits eine vierjährige Tochter. Rahels Partnerin ist damals dank eines anonymen Spenders schwanger geworden.