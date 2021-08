Sweet Home: Ideen zum Häkeln und Nähen – Lernen Sie neue Taschentricks Und machen Sie sich selbst eine Freude – mit einer solch fröhlichen und besonderen Tasche. Marianne Kohler Nizamuddin

Blumen am Netz

Modevorbilder: D iese Christopher-Kane -Tasche inspiriert zu Eigenkreationen. Foto über: Fashionsnap

Dieses ewig trübe Wetter macht nicht gerade Freude. Werden Sie kreativ und machen Sie eine fröhliche Sommertasche – sie wird bestimmt fertig, bis sich die Sonne wieder so richtig zeigt.

Einen neuen, coolen Beutel kann man zum Beispiel mit einem Meshbag oder einem Einkaufsnetz machen. Häkeln Sie bunte Blumen aus farbigem Baumwollgarn und nähen Sie sie an den Beutel.

Tipp: Wie man Blumen häkelt, sehen Sie hier: Tolle Wolle oder Carolines Welt

Hippie-Handytäschchen

Sommerkleid: Geben Sie dem Handy ein freundliches Outfit. Foto über: Urban Outfittters

Möchten Sie Ihrem Handy ein freundliches und praktisches Zuhause geben? Diese hübschen, gehäkelten Täschchen kann man bei Urban Outfittters kaufen oder versuchen, sich etwas Ähnliches selbst zu häkeln. Diese Täschchen sind im Muschelmuster gehäkelt (wie das geht, sehen Sie hier). Sie können solche Täschchen aber auch einfach mit festen Maschen oder Stäbchenmuster häkeln. Am besten nehmen Sie dazu farbiges Baumwollgarn, dann können Sie die Tasche einfach waschen. Am Schluss nähen Sie gehäkelte Motive darauf oder irgendeinen hübschen Modeschmuck, der sich eignet.

Tipp: Solche Häkeltäschchen sind ein gutes Ferienprojekt. Baumwollgarn und Häkelnadel kann man gut mit in die Reisetasche packen.

Charmante Reisebegleiter

Malen und nähen: Persönliche Beutel für Schuhe, Wäsche und Accessoires. Foto über: Popsugar

Reisen ist angesagt und da sorgen hübsche Beutel für Ordnung. Auch daheim hilft es, gewisse Dinge in Beutel zu verstauen. Solche einfachen Beutel können Sie aus Baumwollstoff selber nähen. Die Kombination von zartem Rosa und Schwarz ist sehr elegant. Suchen Sie also nach Baumwollstoff in Blassrosa. Waschen Sie den Stoff, bevor Sie ihn verarbeiten. Dann malen Sie mit Textilfarbe Motive und Schriftzüge darauf. Wenn diese trocken und gut fixiert sind, nähen Sie den Beutel fertig. Wählen Sie schwarze Satinbänder für den Durchzug.

Tipp: Eine Serie von hübschen Reisebeuteln gibt auch ein sehr hübsches und persönliches Geschenk ab – zum Beispiel für eine Freundin, die heiratet.

Tasche mit Masche

Nähen: Taschen aus Stoffresten mit Trägern zum Binden. Foto über: Think Make Share

Aus Baumwollstoffresten kann man schnell und einfach eine leichte und praktische Sommertasche nähen. Diese hier, entdeckt auf dem Blog Think Make Share, sind sogar aus alten Kissenbezügen genäht. Was besonders schön ist, sind die Trageriemen: Sie sind bunt, breit und zum Zusammenbinden. Das gibt einer einfachen Tasche ein Sommerflair, man kann sie kurz oder lang machen und sogar mit Masche tragen.

Tipp: Nähen Sie solche Taschen auch als Geschenkverpackung. Statt dem Geschenkpapier, das letztlich im Abfalleimer landet, bekommt der oder die Beschenkte gleich auch noch eine praktische Einkaufs- oder Aufbewahrungstasche.

Taschen für Flaschen

Häkeln: Praktische und schöne Täschchen für Trinkflaschen. Foto über: Postila

Es ist immer gut, genügend Wasser zu trinken. Wenn Sie auf einem Ausflug, einem Spaziergang oder einfach grundsätzlich im Alltag eine Wasserflasche bei sich haben, dann häkeln Sie ihr doch ein solch praktisches Kleid. Sehr schön sind hier die gedeckten Naturfarben. Wählen Sie Baumwollgarn, so können Sie die Tasche auch gut waschen.

Tipp: Solche Flaschenbeutel geben mitsamt der Flasche drin ein schönes und persönliches Geschenk ab.

Coole Tasche im Grannylook

Häkeln: Chice Handtasche aus Baumwollgarnresten. Foto über: Freepeople

Kennen Sie die bunten Granny-Wolldecken? Sie entstehen aus Wollresten und lassen sich einfach häkeln. Doch man kann nach dem gleichen Prinzip auch eine ziemlich coole Umhängetasche häkeln. Das geht schneller und man bekommt einen eigenen, selbst gemachten Designerbag.

Tipps:

Nehmen Sie sich ein echtes Vorbild aus einer Modekollektion, wie diese einfache farbschöne Beuteltasche von Freepeople.

Häkeln Sie sie mit Baumwollgarn, das ist robuster und lässt sich waschen.

Füttern Sie die Tasche mit einem passenden Baumwollstoff. Dabei können Sie auch Innentaschen für Handy und Portemonnaie anbringen.

Beschränken Sie sich auf eine bestimmte Farbigkeit, das macht die Tasche eleganter.

In die Badi mit der Basttasche

Häkeln: Tasche aus Bast gehäkelt. Foto über: Collectivegen

Häkeln kann man auch mit Bast. Zum Beispiel eine solch schlichte, sommerliche Tote-Bag. Das geht am einfachsten mit festen Maschen und Stäbchenmuster. Achten Sie darauf, dass Sie den Boden, den Abschluss und die Henkel stabil mit festen Maschen häkeln.

Tipp: Einfachen, gut zu verarbeitenden Bast finden Sie im Bastelgeschäft – übrigens auch in vielen Farben.

Unterwegs mit Patchwork und Flicken

Recycling: Nähen Sie eine Patchworktasche auf japanische Art. Foto über: Sasakyohinten

Die Japaner haben viele schöne und nachhaltige Traditionen und Techniken. In der japanischen Kultur gilt, dass auch das Gebrauchte, Beschädigte und Geflickte Schönheit in sich trägt. Im Wohnbereich macht sich auch in der westlichen Welt Wabi Sabi breit; ein ästhetisches Konzept, bei dem Patina ein Zeichen von nicht offenkundiger, sondern verhüllter Schönheit ist. Kintsugi heisst die Technik, mit der man kunstvoll und sichtbar zerbrochene Keramik zusammenfügt und sie so in ein neues Kunstwerk verwandelt.

Boro ist die Bezeichnung der japanischen «Patchwork-Technik». Dabei werden aber nicht wie beim amerikanischen Patchwork die besten Stücke aus alten Stoffen herausgeschnitten und neu verarbeitet, sondern man legt Stoffschichten aufeinander. Sie werden dann mit kleinen Stichen befestigt, wodurch Löcher «ausgepolstert» werden und Neues entsteht. Versuchen Sie auf diese Weise, eine Tasche aus abgetragenen Kleidern oder anderen ausgedienten Wohntextilien zu machen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

