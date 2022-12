Raser gefasst – Lenker fährt 60 Stundenkilometer zu schnell Am Dienstagabend ist beim Neufeld ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Der Lenker wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Auf der Schnellstrasse mit 60 Stundenkilometern zu viel unterwegs: Ein Raser wurde geblitzt und gefasst. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend auf der Autobahn A1 in Bern-Neufeld geblitzt worden. Er war mit 143 Kilometer pro Stunde unterwegs, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Erlaubt sind auf dem betreffenden Abschnitt 80 Kilometer pro Stunde.

Der Lenker wurde am Mittwochmorgen angehalten und auf eine Polizeiwache gebracht. Er gab laut Polizei zu, das Auto gelenkt zu haben. Den Führerausweis musste er abgeben. Zudem muss er sich wegen Raserei vor der Justiz verantworten müssen.

PD/Sarah Buser

