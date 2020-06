Wechsel nach nur drei Jahren – Leiterin des bernischen Alters- und Behindertenamts tritt ab An der Spitze des bernischen Alters- und Behindertenamts (ALBA) kommt es erneut zu einem Wechsel. Leiterin Astrid Wüthrich verlässt auf Ende Juli die Kantonsverwaltung.

In Astrid Wüthrichs Amtszeit fiel die Umsetzung des Behindertenkonzepts. Beat Mathys

Astrid Wüthrich verlässt nach rund drei Jahren die Kantonsverwaltung auf Ende Juli. Damit kommt es an der Spitze des bernischen Alters- und Behindertenamts (ALBA) erneut zu einem Wechsel.

Wüthrich wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am Mittwoch mit. Wüthrich trat ihr Amt im April 2017 an. In ihre Amtszeit fällt unter anderem die Umsetzung des Behindertenkonzepts.

Zudem leitete Wüthrich die finanzielle Prüfung verschiedener Spitex-Organisationen nach den Turbulenzen rund um die Spitex Bern. Laut Communiqué setzte sie sich zudem mit ihrem Team dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung einen Schulplatz finden können.

( SDA, sbb )