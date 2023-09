Der mächtigste Mann der Schweiz: Sergio Ermotti am Donnerstag anlässlich der UBS-Medienkonferenz. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Heute vor 25 Jahren, am 2. September 1998, stürzte nahe dem kanadischen Halifax eine McDonnell Douglas MD-11 der Swissair ins Meer. 229 Personen starben. Es handelt sich bis heute um das schlimmste Unglück der Schweizer Luftfahrtgeschichte.

Mit ihrer proaktiven und einfühlsamen Kommunikation stiegen Swissair-Chef Philippe Bruggisser und Kommunikationschefin Beatrice Tschanz im Nachgang zu Lieblingen der Öffentlichkeit auf. Das machte sie unangreifbar: Bruggisser zog seine Expansionsstrategie durch, obwohl vielen längst klar war, dass sie das Unternehmen finanziell ruinieren würde. Drei Jahre und einen Monat nach Halifax war die Swissair am Ende.

Der Fall sollte uns nicht nur wegen des runden Jahrestags interessieren. Am Donnerstagmorgen hat die UBS bekannt gegeben, dass sie die Credit Suisse zwar wie erwartet komplett schlucken wird. Die Marke CS verschwindet. Doch der Rest der Ankündigungen war erstaunlich sozialverträglich; es hätte schlimmer kommen können. Entsprechend erleichtert zeigte sich die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger. Die Gefahr besteht, dass sie sich jetzt scheuen, Zähne zu zeigen.

Trotz schlechter Nachrichten war keiner enttäuscht

So wie das damalige Verhalten der Swissair-Spitze heute als Lehrbeispiel für gute Krisenkommunikation genutzt wird, wird künftig das Vorgehen der UBS-Chefs in Managementschulen besprochen werden: Unter anderem tauschten sie sich in den vergangenen Monaten regelmässig mit den Spitzen der Politik aus, sodass diese sich gut eingebunden fühlten.

Ihr grösster Erfolg aber ist, dass am Donnerstag fast alle applaudierten, obwohl die Bank schlechte Nachrichten verkündete. Viele Beobachter hatten nach der Notübernahme vom März gehofft, dass die UBS den Schweizer Teil der Credit Suisse nach einigen Jahren wieder in die Selbstständigkeit entlassen würde.

In den letzten Wochen zeichnete sich ab, dass die UBS den Wunsch nicht erfüllen würde. Ein Anzeichen dafür war die überraschend schnelle Rückzahlung der Dutzenden Milliarden Franken an Liquiditätshilfe, für die der Bund gebürgt hatte. Wäre die UBS nach wie vor in der Schuld des Bundes gestanden, wären die Nachrichten vom Donnerstag empörter aufgenommen worden.

Vor allem aber hatte die UBS-Spitze von Anfang an zum Ausdruck gebracht, dass die Vollintegration der Credit Suisse ihr Wunschszenario sei. So überraschte die Bestätigung diese Woche niemanden mehr.

Die Beruhigungspille wirkt schon

Besonders geschickt kommunizierte die UBS die Entlassungen, die die Zusammenlegung mit sich bringt: Aus der Bank drang im Juni die Zahl von 10’000 Entlassungen, die in der Schweiz drohten, an die Medien. Das war wohl kein Zufall. Denn vor diesem Hintergrund wirken die 3000 Entlassungen, die Ermotti am Donnerstag ankündigte, wie ein Meisterstück.

Man darf der UBS all das nicht zum Vorwurf machen. Doch das Vorgehen folgt einem Plan: bei Politik und Bevölkerung positiv wahrgenommen zu werden. Nicht die böse Megabank zu sein, die es einzuhegen gilt, weil sie sonst das Land in den Abgrund reissen könnte.

Die Beruhigungspille wirkt bereits. Mitte-Parteichef Gerhard Pfister sagte am Donnerstag, solange Sergio Ermotti am Ruder sei, müsse man sich keine Sorgen um die UBS machen. Die Schweiz liegt Ermotti zu Füssen.

Da es in solchen Fragen jedoch auch nach fünfzig Gutachten kein objektives Richtig oder Falsch gibt, hängt viel von Gefühlen und Vertrauen ab.

Es dauert nun noch etwa ein Jahr, bis die parlamentarische Untersuchungskommission ihre Ergebnisse dazu präsentiert, was die Politik gegen den Untergang der Credit Suisse hätte unternehmen können. Zuvor wird ausserdem eine Expertengruppe im Auftrag von Finanzministerin Karin Keller-Sutter ihre finalen Vorschläge für eine griffigere Regulierung präsentieren. (Lesen Sie hier unsere Berichterstattung zum jüngsten Zwischenbericht der Gruppe.)

Es ist richtig, auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen zu warten und der UBS nicht – wie es die Linke will – jetzt schon neue Vorschriften zu machen. Die Politik wird vor der schwierigen Aufgabe stehen, die Regulierung für die Grossbank so krisenfest wie möglich zu gestalten, ohne der UBS den Entfaltungsspielraum zu nehmen. Das verlangt vorher eine saubere Analyse.

In der Frage, wie man den nächsten Bankencrash verhindert, gibt es jedoch auch nach fünfzig Gutachten kein objektives Richtig oder Falsch. Neben Ideologie hängt viel von Gefühlen und Vertrauen ab. Die UBS-Spitze hat mit ihrem geschickten Vorgehen den Eindruck erweckt, dass sie sich auch in Zukunft verantwortungsvoll verhalten werde, selbst wenn kein Gesetz sie dazu zwingt. Ihre Hoffnung ist, dass das Pendel im Parlament dadurch in Richtung schwache Regulierung schwingt.

Doch die Politik darf sich davon nicht einlullen lassen. Als die UBS in der Finanzkrise am Boden lag, galt die Credit Suisse als eine der vertrauenswürdigsten Banken der Welt. Und dass die Strategie der UBS im Moment konservativ ist, ist keine Garantie, dass die Bank in zehn Jahren nicht in eine Krise gerät. Anders als nach dem Ende von Swissair und Credit Suisse würde sie die Schweizer Wirtschaft dann wohl mitreissen.

Konrad Staehelin ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Daneben schreibt der studierte Politologe über das Dossier Luftfahrt. Er arbeitet seit 2020 bei Tamedia. Mehr Infos @KStaeh

