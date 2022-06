Logopädinnen kritisieren Kanton – «Leidtragende sind die Kinder» Die Berner Bildungsdirektion hat in der Logopädie eine Übergangslösung erlaubt. Das sei eine Hauruckübung und komme viel zu spät, finden Logopäden. Mirjam Comtesse

Eine Logopädin macht mit einem kleinen Mädchen mithilfe eines Spiegels Sprechübungen. Foto: Imago

Eigentlich ist die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern den Logopädinnen und Logopäden ja entgegengekommen: Am Dienstag teilte sie mit, dass der geplante Systemwechsel ab August nicht so rigoros durchgezogen werde wie ursprünglich geplant. Als Übergangslösung während mindestens einem Jahr können Kinder weiterhin zu frei Praktizierenden gehen. Sie sollen nicht unbedingt in die Schullogopädie.