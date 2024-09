Trotz Lehrermangel – Angehende Lehrpersonen klagen über hohe Hürden Keine Anerkennung, tiefer Lohn: Kinderfachleute würden in der Lehrerausbildung benachteiligt, sagt eine Betroffene. So reagiert die PH Bern. Christoph Hämmann

Blick in ein Schulzimmer: Landesweit mangelt es an Lehrpersonen, doch Fachpersonen Betreuung Kind (FaBe K) wird der Wechsel in den Schulbetrieb schwer gemacht. Foto: Urs Jaudas

In Kürze : Lina B. kritisiert die hohen Hürden für Fachpersonen Betreuung Kind beim Wechsel zur Lehrtätigkeit.

Sie berichtet, dass der Vorbereitungskurs schwer mit Arbeit kombinierbar sei.

Es fehle an Anerkennung pädagogischer Vorkenntnisse sowohl im Studium als auch beim Gehalt.

Politiker fordern nun Anpassungen der Zulassungsbedingungen und Gehaltseinstufungen.

Diese Woche hat an der Pädagogischen Hochschule (PH) Bern das Herbstsemester begonnen. Im Studiengang Primarstufe wird es unter den Studierenden solche geben, die einst eine Lehre zur Fachperson Betreuung Kind (FaBe K) absolvierten und nun Lehrerin oder Lehrer werden möchten. Für die Zulassung zur PH mussten sie eine Prüfung bestehen, auf die sie sich in einem freiwilligen Kurs vorbereiten konnten.

Eine, die diesen Weg gewählt hat, ist Lina B., die ihren Namen nicht in den Medien lesen möchte. Sie hat die Prüfung bestanden und studiert nun an der PH. Selber würde sie also nicht mehr davon profitieren, wenn der Zugang für Personen mit ihrem Werdegang künftig niederschwelliger wäre.

«Trotzdem ist es mir wichtig, dass darüber diskutiert wird», sagt sie. «Denn die Hürden für FaBe K sind meiner Ansicht nach zu hoch und der Vorbereitungskurs als Werkstudentin fast nicht zu bewältigen.»

«Permanent am Herumrennen»

In ihrem Fall ging es um zwei Jobs, die sie irgendwie an den Kursdaten und dem zeitlich noch aufwendigeren Selbststudium vorbeibringen musste. «Ich hatte 60-Stunden-Wochen und war permanent am Organisieren und Rumrennen.» Nicht geholfen habe der Stundenplan, der jede zweite Woche einen Schulblock von drei Tagen vorsah.

«Damit ist es nicht möglich, regelmässig 50 Prozent zu arbeiten», sagt Lina B. – und findet es ironisch, dass die PH ihr genau diese Auflage gemacht habe: Weil sie seit dem Lehrabschluss nur zwei statt wie gefordert drei volle Jahre gearbeitet habe, müsse sie neben dem Vorbereitungskurs einer Halbzeitarbeit nachgehen. Das «extrem strenge Pensum», wie sie es nennt, war also nur bedingt selber gewählt.

Verpflichtet zu 110-Prozent-Pensum

Dank des Entgegenkommens ihrer beiden Arbeitgeber brachte Lina B. am Ende dennoch alles unter einen Hut und arbeitete in der einen Woche mehr für Geld, in der anderen fokussierter für den Vorbereitungskurs. Eine Stelle hatte sie in einem Büro, die andere als Teilpensenlehrperson auf Primarstufe.

Was Lina B. als mühsam empfand – drei ganze Schultage jede zweite Woche –, bezeichnet die PH auf Anfrage als «gut planbar». In den Wochen ohne Präsenzunterricht werde «der gleiche Zeitraum fürs Selbststudium investiert», das Teilzeit-Arbeitspensum könne daher «jede Woche auf dieselben Tage gelegt werden».

Hier werden künftige Lehrpersonen ausgebildet: Die Pädagogische Hochschule Bern. Foto: Raphael Moser

Das stimme aber – abgesehen von Wochenendjobs – bloss bei Anstellungen von maximal 40 Prozent, erwidert Lina B. und zitiert die PH-Website, wonach ein 50-Prozent-Pensum neben dem Vorbereitungskurs möglich sei – und in ihrem Fall eben sogar explizit verlangt wurde. «Jede Woche drei volle Tage für den Kurs einzuplanen und daneben ein 50-Prozent-Pensum auf zwei Tage zu verteilen – das ergibt also von Anfang an ein 110-Prozent-Pensum.»

Pädagogik für die Zulassung kein Thema

Mindestens ebenso sehr stört sie aber ohnehin die Art des Unterrichts, in dessen Rahmen «unglaublich viel Stoff runtergerattert» werde. Mit den meisten Fächern habe sie sich letztmals in der Oberstufe befasst – und dann gehe es im einjährigen Vorbereitungskurs offensichtlich darum, «eine Art Matura im Schnellverfahren» zu erlangen.

Natürlich sei eine breite Allgemeinbildung für Lehrpersonen wichtig, räumt Lina B. ein. «Aber kann diese nicht primär im eigentlichen PH-Studium vermittelt werden?» Im Gegenzug seien Aspekte wie Pädagogik und Beziehungsarbeit im Kurs und damit auch für die Zulassung zum Studium «schlicht egal», obwohl dies doch ebenso wichtige Voraussetzungen für eine gute Lehrperson seien.

Sie wirft damit eine grundsätzliche Frage auf: Soll über den Zugang zur PH allein ein Bildungskanon entscheiden, wie er normalerweise mit der Matur erworben wird – pädagogische Bildung und Erfahrung dagegen nichts wert sein?

Pädagogische Hochschule Bern auf dem ehemaligen Von-Roll-Areal: Im Vorkurs und beim Zugang zur PH sei pädagogisches Vorwissen «schlicht egal». Foto: Raphael Moser

Die PH Bern sagt dazu, dass sie «als einzige deutschsprachige PH einen Studiengang Primarstufe für acht Schuljahre (Kindergarten bis 6. Schuljahr)» anbiete – anders also als Studiengänge, die bloss zum Unterricht an der Unterstufe berechtigen, wo eine Lehrperson über weniger Allgemeinbildung verfügen muss. Das Studium an der PH Bern sei «somit generalistischer ausgerichtet als an anderen Aus- und Weiterbildungsstätten».

Eine breite Allgemeinbildung sei «sowohl fürs Studium als auch als Lehrperson zentral, um den hohen Anforderungen des Berufs gerecht zu werden», schreibt die PH in ihren Antworten weiter. Bei der Zulassung schöpfe sie ihren Spielraum innerhalb der geltenden politischen Vorgaben «maximal» aus.

Regierungsrätin Christine Häsler ist für die Bildungsdirektion zuständig. Foto: Raphael Moser

Die Berner Bildungspolitikerin Vanessa Käser sieht dies kritisch. Die kantonale Bildungsdirektion mit Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) könnte «als beherzte Massnahme gegen den Lehrpersonenmangel die Zulassungsbedingungen zumindest temporär so regeln, dass die Kompetenzen von FaBe K anerkannt würden», sagt die Co-Präsidentin der Service-public-Gewerkschaft VPOD Kanton Bern.

Generell findet Käser, dass bei künftigen Lehrpersonen stärker beachtet werden müsste, «was an Vorbildung vorhanden ist, statt alle durch denselben Vorkurs zu jagen». Sie wünschte sich eine grundsätzliche Debatte darüber, ob das aktuell stark normierte und am universitären Bologna-System orientierte PH-Studium der einzig sinnvolle Weg in den Lehrberuf sei – oder ob der Fokus im Berufsbildungssystem nicht auf der Anerkennung dualer Ausbildungen liegen müsste.

Kritik an der Gehaltseinstufung

Wichtigster Grund für Lina B.s Unmut ist letztlich die fehlende Wertschätzung, die Fachpersonen Betreuung Kind ihrer Ansicht nach generell erfahren. Auf der einen Seite FaBe K mit umfangreichen pädagogischen Kenntnissen – was beim Zugang zur PH nichts zähle; und auf der anderen Seite Gymer-Absolventen oder Personen mit einem altrechtlichen Kindergarten-Patent, die prüfungsfrei an die PH gelangen – und im Gegensatz zu FaBe K auch ohne die Auflage von drei Jahren Berufserfahrung.

Die gleiche Benachteiligung erfahren FaBe K laut Lina B. bei der Gehaltseinstufung als Lehrkraft – wie sie selber erfahren musste, als der Kanton ihren Lohn für die Tätigkeit als Teilpensenlehrperson festlegte. Dabei wurde ein sogenannter Vorstufenabzug von 20 Prozent vorgenommen, wie er zuletzt auch in anderen Fällen für Diskussionen sorgte.

«Ich akzeptiere, dass sich an diesem Abzug in meinem Fall nichts ändern lässt», sagt Lina B. Stossend finde sie aber, dass der theoretische und der praktische pädagogische Hintergrund von FaBe K auch im Schulbetrieb nichts zählten – und diese gleich entlöhnt würden wie jemand mit einer Matur oder einem Berufsabschluss ohne jegliche Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. «Wieso gibt es gegenüber diesen keinen Vorstufenzuschlag für FaBe K?»

Körper, Haus, Schultasche: Lernwand in einem Schulzimmer in der Stadt Bern. Foto: Beat Mathys

Diesen Zuschlag gebe es, antwortet die kantonale Bildungsdirektion auf eine entsprechende Frage. Berufserfahrung in Kitas, Tagesschulen und ähnlichen Einrichtungen würden «im Gegensatz zu anderen beruflichen Tätigkeiten zu 100 Prozent angerechnet», führt sie aus.

Aus der nächsten Antwort geht allerdings genau das hervor, was Lina B. an der geltenden Regelung stört: «Das Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte berücksichtigt die Zeit der Aus- und Weiterbildung nicht», schreibt der Kanton. B.s Forderung, dies für FaBe K anders zu handhaben, kommentiert die Bildungsdirektion nicht.

«Dabei wäre das genau die Wertschätzung, die FaBe K für ihr pädagogisches Wissen und ihre drei- bis vierjährige praktische Arbeit während der Ausbildung verdient hätten», findet Lina B. Eigentlich wolle sie nicht das eine gegen das andere ausspielen: «Aber wenn ich sehe, wie Leute nach ein paar Tagen Schnellbleiche unterrichten dürfen, schmerzt es umso mehr, dass FaBe K auf keiner Ebene Anerkennung erfahren.»

Die Politik wird aktiv

Bei Bildungspolitikerin Käser stösst Lina B. mit dieser Haltung auf Verständnis. Gleichzeitig zu arbeiten und zu studieren sei anspruchsvoll und könne eine Hürde beim Einstieg in den Lehrberuf sein; «dazu einen Lohnabzug von 20 Prozent hinnehmen zu müssen, ist krass», sagt sie. Die Gefahr sei gross, dass motivierte und geeignete Personen auch deshalb darauf verzichten, den Weg in den Lehrberuf einzuschlagen.

Meret Schindler hat zusammen mit Alain Pichard eine Motion eingereicht, die negative Anreize beseitigen soll. Foto: Adrian Moser

Dass die Kantonsregierung auf dem Verordnungsweg negative Anreize wie gewisse Vorstufenabzüge beseitigen könnte, finden auch Meret Schindler (SP) und Alain Pichard (GLP). Letzte Woche haben sie im Grossen Rat eine Motion eingereicht, die genau dies verlangt.

