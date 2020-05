Einbussen bei Transportunternehmen – Leere Züge, Busse und Trams führen zu massiven Mehrkosten Die Einnahmen von BLS, Bernmobil und RBS erodieren wegen der Corona-Pandemie. Die Ausfälle zulasten von Kanton, Gemeinden und Bund dürften mindestens 80 Millionen Franken betragen. Simon Wälti

Während der Phase des strikten Lockdown waren zahlreiche Busse, Trams und Züge mehr oder weniger leer unterwegs. Foto: Christian Pfander

Rund 400 Millionen Franken kostet das Angebot des öffentlichen Verkehrs Kanton Bern und Gemeinden in diesem Jahr, zwei Drittel davon, also rund 266 Millionen Franken, bezahlt der Kanton, ein Drittel, also 133 Millionen Franken, übernehmen die Gemeinden. Doch in diesem Jahr kommen happige Mehrausgaben auf die öffentliche Hand zu, denn in den Wochen des Lockdown herrschte in Zügen, Bussen, Trams und Postautos meist gähnende Leere. Die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern schätzt, dass die Nachfrage um 60 bis 90 Prozent abgenommen hat. Zwischen dem 19. März und dem 10. Mai galt ein reduzierter Fahrplan, unterdessen verkehren die Kurse wieder weitgehend im normalen Takt.

Doch die Pendlerinnen und Pendler meiden den öffentlichen Verkehr weiterhin, auch zu Stosszeiten gibt es viel Platz. Viele Menschen arbeiten weiter von zu Hause aus, sie pendeln nun mit dem Velo oder mit dem Auto zur Arbeit – oder sie haben Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

Bei Bernmobil liegen die Fahrgastzahlen «aktuell bei gut 50 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr», wie Sprecher Rolf Meyer erklärt. Ähnlich klingt es bei der BLS, bezogen auf den Zeitraum seit dem 11. Mai: «Die Züge sind meistens nicht zu mehr als 50 Prozent ausgelastet.» Noch tiefer sind die Frequenzen derzeit beim RBS: Es habe wieder merklich mehr Fahrgäste, aber immer noch deutlich weniger als vor Corona, sagt Fabienne Thommen. «Wir schätzen grob, dass im Moment rund 35 bis 40 Prozent der normalen Frequenzen unterwegs sind.» RBS und BLS beziffern den Rückgang während der Phase des strikten Lockdown auf über 80 Prozent, bei Bernmobil sind es «bis zu zwei Drittel».

Dutzende von Millionen

Die Einbussen sind beträchtlich, auch wenn viele Fahrgäste ein Abo besitzen. Die Abokunden generieren aber auch Einbussen: Denn wer sein Jahresabo hinterlegt hat, erhält eine Gratis-Verlängerung um 15 Tage, bei einem Monatsabo gibt es einen Gutschein von 15 Prozent des Kaufpreises.

Man könne die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht abschätzen, heisst es bei der Bau- und Verkehrsdirektion. Konkrete Zahlen gibt es jedoch bei Bernmobil und RBS. Bernmobil rechnet mit Einbussen von 20 bis 30 Millionen Franken, was einem Viertel der Erträge entspricht. RBS schätzt die Mindererträge auf rund 44 Millionen Franken, das sind 20 bis 30 Prozent der budgetierten Einnahmen.

Was heisst das für die öffentliche Hand? Der Kostendeckungsgrad des ÖV-Angebots lag in den letzten Jahren durchschnittlich bei etwa 50 Prozent. Die Einnahmen der Transportunternehmen stammen also je etwa zur Hälfte aus dem Billettverkauf und Subventionen von Bund, Kanton und Gemeinden. Wenn man von einem Ertragsrückgang von 20 Prozent ausgeht, führt dies zu einem um rund 20 Prozent erhöhten Abgeltungsbedarf. Das würde bedeuten, dass Kanton und Gemeinden in diesem Jahr zusammen 80 Millionen Franken mehr berappen müssten als vorgesehen. Für den Kanton wären es gut 50 Millionen Franken.

Mit dem Loch beim ÖV steigen also die Ausgaben des Kantons zur Bewältigung der Corona-Krise. Die bisherigen Kredite und geschätzten Mehraufwendungen für den Kanton Bern belaufen sich bereits jetzt auf rund 400 Millionen Franken. Ob alle Kredite vollumfänglich gebraucht werden, ist noch offen. Hinzu kommen hohe Rückgänge bei den Steuereinnahmen.

Mehrkosten für Gemeinden

Bleibt es beim gültigen Verteilschlüssel, werden die Zentrumsgemeinden mit gut ausgebautem ÖV das Malaise besonders zu spüren bekommen. In diesem Jahr muss etwa die Stadt Bern das Angebot mit 33,5 Millionen Franken mitfinanzieren, die Stadt Biel mit 12 Millionen und Köniz mit 6,4 Millionen. Im Fall der Stadt Bern würden also theoretisch Zusatzkosten von 6 Millionen Franken resultieren.

«Der Rückgang bei den Passagieren ist für die Gemeinden auf jeden Fall ein Thema», sagt Thomas Iten, Präsident der Kommission Verkehr bei der Regionalkonferenz Bern Mittelland und Gemeindepräsident von Ostermundigen. «Das wird zwangsläufig Auswirkungen auf die Kosten für die Gemeinden haben.» Beziffern könne er diese aber noch nicht, man warte auf Angaben des Kantons. Ostermundigen muss in diesem Jahr voraussichtlich 2,3 Millionen Franken an das ÖV-Angebot beisteuern.

Derzeit herrscht bei den Gemeinden also noch Unsicherheit: Man hofft auf Zusatzbeiträge des Bundes. Bereits jetzt unterstützt dieser den regionalen Personenverkehr im Kanton Bern mit 155 Millionen Franken. «Eine Finanzierungslösung werde unter Federführung des Bundes erarbeitet», gibt die Bau- und Verkehrsdirektion bekannt.

Unklar ist, wie lange die Angst vor Corona das Verkehrsverhalten beeinflussen wird. Hier gehen die Einschätzungen auseinander: Während der RBS davon ausgeht, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis die Zahlen wieder den Stand vor Corona erreichen werden, glaubt die BLS, «dass der ÖV als Erfolgsmodell nicht infrage gestellt wird».