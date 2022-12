Erste Daten zu Lecanemab – Der neue Wirkstoff gegen Alzheimer macht Hoffnung Erstmals kann ein Präparat das Fortschreiten der Gehirnkrankheit bremsen. Die Fachwelt ist zuversichtlich. Doch warum profitieren die Patientinnen und Patienten bisher wenig? Und wo liegt das Risiko? Anke Fossgreen

Der Vater der Fotografin Barbara Lange ist an einer Demenz erkrankt. Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimerkrankheit. Neue Medikamente sollen helfen, das fortschreitende Vergessen zu bremsen. Foto: Barbara Lange (Demenz neu Sehen)



Alzheimerexperten sind nicht gerade dafür bekannt, neue Wirkstoffe zur Behandlung der Gehirnkrankheit mit Euphorie anzukündigen oder gar «Durchbrüche» zu verkünden. Die Ergebnisse zahlreicher gescheiterter Studien haben sie in den letzten Jahren demütig werden lassen. Auch die grosse Hoffnung auf ein Medikament «made in Switzerland», genannt Aduhelm, das im letzten Jahr für Aufregung sorgte, ist schnell wieder verflogen. Das Präparat wird in den USA kaum verschrieben, weil es zu teuer ist und die behandelnden Ärzte und Ärztinnen von der Wirkung nicht überzeugt sind. In Europa und der Schweiz ist Aduhelm nicht zugelassen.